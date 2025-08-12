بعد أيام من إطلاق GTP-5.. إيلون ماسك يتيح Grok 4 مجانًا للجميع

أعلنت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، أن أحدث إصدار من سلسلة Grok للذكاء الاصطناعي أصبح متاحًا الآن لجميع المستخدمين مجانًا.

ويأتي توسيع نطاق الوصول إلى Grok 4 بعد حوالي شهر من إصداره، حيث كان متاحًا في البداية فقط لمشتركي باقتي SuperGrok وX Premium التابعتين للشركة.

وأعلنت شركة xAI في منشور على منصة إكس أنها لفترة محدودة، ستطلق حدود استخدام سخية للمستخدمين ليتمكنوا من استكشاف كامل إمكانات Grok 4، وأنها ستتيح الوصول المجاني إلى Grok 4 لجميع المستخدمين حول العالم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى Grok 4 Heavy، الذي يقال إنه النسخة الأكثر كفاءة، لا يزال يقتصر على مشتركي SuperGrok Heavy.

المزيد من المستخدمين

تشير خطوة xAI إلى سعيها للوصول إلى المزيد من المستخدمين مع الحفاظ على الميزات والقدرات المتميزة.

كما تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من طرح OpenAI لأحدث نموذج رئيس للذكاء الاصطناعي، وهو GPT-5، الذي يمكن الوصول إليه مجانًا لجميع المستخدمين حول العالم.

ويتميز Grok 4 بوضعين، تلقائي وخبير. في الوضع التلقائي، يحدد نموذج الذكاء الاصطناعي تلقائيًا ما إذا كانت الرسالة التي يرسلها المستخدم تتطلب استجابة أكثر تفصيلًا ودقةً. كما يقال إنه أسرع ويقلل من استهلاك طاقة الحوسبة والموارد الأخرى.

ويتيح وضع الخبير للمستخدمين تحويل Grok 4 يدويًا إلى وضع الاستدلال إذا لم يكونوا راضين عن الاستجابة الأولية المولدة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه الأسبوع الماضي، أتاحت xAI أيضًا ميزة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي تسمى Grok Imagine مجانًا لجميع المستخدمين.

وأثارت ميزة Grok Imagine جدلًا واسعًا بعد أيام من إطلاقها. فقد وجد العديد من المستخدمين أن ميزة الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو غير أخلاقية.

عرض الإعلانات

في غضون ذلك، كشف إيلون ماسك مؤخرًا عن خططه لعرض الإعلانات مباشرةً داخل واجهة روبوت الدردشة Grok.

وفي حديثه خلال نقاش في X Spaces، قال إن هناك حاجة إلى مصادر دخل إضافية لتغطية تكلفة وحدات معالجة الرسومات الباهظة المستخدمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ماسك أن الإعلانات ستظهر بين الإجابات والاقتراحات على موقع Grok AI chatbot وكذلك على تطبيق الهاتف المحمول.