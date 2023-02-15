أبل تطالب بتنزيل أحدث إصدار من iOS 16 لإصلاح عيوب أمنية

أصدرت شركة أبل تحذيرًا للمستخدمين تطالبهم بتحديث هواتف آيفون الخاصة بهم بأحدث نظام تشغيل حتى الآن وهو iOS 16.3.1 وذلك لإصلاح عيبين أمنيين أحدهما ربما تم استغلاله كثيرا مؤخرا.

وتكمن إحدى المشكلات في Webkit، وهو محرك متصفح سفاري سمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على جهاز آيفون وتعتقد شركة أبل أنه تم القيام بذلك.

وقد يسمح الخلل الأمني الثاني في Kernel للمهاجم بالاستيلاء على الامتيازات، لكن أبل لا تدرك حقًا إن كان قد تم استخدام هذا العيب أم لا حتى الآن.

وقالت أبل في تحذيرها للمطالبة بتحديث الإصدار الأخير من نظامها، أن نظام التشغيل المحدث متاح فقط لطرازات iPhone 8 وما بعده، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتضمن تحديث iOS 16.3.1 إصلاحات متعددة للأخطاء، ومعالجة المشكلات مع iCloud و Siri، إلى جانب المزيد من تحسينات اكتشاف الأعطال.

ومن غير الواضح حجم اختراق نقاط الضعف في الأجهزة، حيث تقول شركة أبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات أمنية حتى يتم إجراء تحقيق وتتوفر التصحيحات أو الإصدارات".

لتثبيت نظام التشغيل iOS الجديد، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق الإعدادات والنقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج" ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث iOS 16.3.1 متاحًا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز.

يمكن أيضًا تثبيت التحديث من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows باستخدام iTunes.

ومن المستحسن إجراء نسخ احتياطي لجهاز آيفون قبل تثبيت iOS 16 للتأكد من أن جميع البيانات آمنة في iCloud إذا حدث خطأ ما أثناء التحديث.