بعد انطلاق 8 توهجات قوية.. نشاط الشمس المتزايد يثير القلق
شهد الكون ظاهرة فريدة، مؤخراً، حين أطلقت الشمس ما لا يقل عن 8 توهجات شمسية باتجاه الأرض، يمكن أن يتبعها المزيد، وذلك بسبب ظهور بقعة غريبة على سطح النجم الملتهب.
وكانت الشمس قد شهدت نشاطًا متزايدًا في عام 2022، بعد أن أطلقت أقوى توهج شمسي لها منذ 5 سنوات في أبريل الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يتسبب توهج أبريل - الأقوى في هذه الدورة الشمسية - في أي ضرر للأرض، ولم يؤثر على الأقمار الاصطناعية وشبكة الطاقة.
لكن العلماء قلقون من أن زيادة نشاط الشمس يمكن أن يؤدي إلى طقس شمسي يحتمل أن يكون خطيرًا قد يؤدي إلى إتلاف الشبكات الكهربائية، وتعطيل الأقمار الصناعية، وإلحاق الضرر برواد الفضاء ومعدات الفضاء في محطة الفضاء الدولية.
ويبدو أن الشمس تنتقل إلى فترة نشطة بشكل خاص من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عامًا، والتي بدأت في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2025.
وتسببت إحدى أحدث المشاعل الشمسية في انقطاع لاسلكي قصير فوق المحيط الأطلسي عندما ضربت الأرض في الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش (09:42 بالتوقيت الشرقي) الأربعاء، وفقًا لما ذكره SpaceWeather.com.
وعادة ما تصل التوهجات الشمسية - انفجارات الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تنتقل بسرعة الضوء - إلى كوكبنا في غضون 8 دقائق من الخروج من الغلاف الجوي للشمس.
وأقوى فئة من تلك التوهجات تسمى X flares ، تليها فئة M، وهما الفئتان اللتان مثلتا أحدث الرشقات الوهجية الأخيرة للشمس التي تم رصدها.
وقال عالم الفيزياء الشمسية كيث سترونج: "ثلاثة توهجات أخرى: M6 و M3 و M2 كلها من AR3165".
وتعتبر AR3165 التي غرد عنها سترونج "بقعة شمسية" تمثل منطقة مظلمة من الشمس تكون أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من السطح، ظهرت مؤخرًا على القرص المرئي للشمس.
وتنشأ التوهجات الشمسية بالقرب من هذه المناطق المظلمة من النجم، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة.