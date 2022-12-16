بعد انطلاق 8 توهجات قوية.. نشاط الشمس المتزايد يثير القلق‎‎

شهد الكون ظاهرة فريدة، مؤخراً، حين أطلقت الشمس ما لا يقل عن 8 توهجات شمسية باتجاه الأرض، يمكن أن يتبعها المزيد، وذلك بسبب ظهور بقعة غريبة على سطح النجم الملتهب.

وكانت الشمس قد شهدت نشاطًا متزايدًا في عام 2022، بعد أن أطلقت أقوى توهج شمسي لها منذ 5 سنوات في أبريل الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يتسبب توهج أبريل - الأقوى في هذه الدورة الشمسية - في أي ضرر للأرض، ولم يؤثر على الأقمار الاصطناعية وشبكة الطاقة.

لكن العلماء قلقون من أن زيادة نشاط الشمس يمكن أن يؤدي إلى طقس شمسي يحتمل أن يكون خطيرًا قد يؤدي إلى إتلاف الشبكات الكهربائية، وتعطيل الأقمار الصناعية، وإلحاق الضرر برواد الفضاء ومعدات الفضاء في محطة الفضاء الدولية.