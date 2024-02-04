الشرطة السعودية تعرض أول سيارة كهربائية ذكية محلية الصنع (فيديو)
كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن أول سيارة كهربائية ذكية مصنوعة محليًا تستخدمها الشرطة، وهي باكورة إنتاج المملكة من السيارات الكهربائية في مصنع شركة "لوسيد".
وشاهد زوار معرض الدفاع العالمي، الذي انطلق، اليوم الأحد، في المملكة بمشاركة دولية، السيارة الذكية بشكلها الجديد وكاميرات المراقبة المثبتة في كل اتجاه، وصندوق علوي يفتح لتطير منها طائرة "درونز".
ويقول القائمون على جناح الوزارة، إن السيارة مصنوعة بالكامل في المملكة، وهي أول دورية مرور ذكية تتفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تتعرف على الوجوه ولوحات المركبات ولها قدرة على تحديد الطابع السلوكي للأشخاص من خلال تحليل البيانات بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية.
وتداول مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا للسيارة الكهربائية الجديدة، وسط إشادة بهذه الخطوة، واحتفاءً بدخول مزيد من السيارات الكهربائية المصنعة محليًا لشوارع المملكة.
وافتتحت شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة بنسبة غالبية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول مصنع لها في السعودية، وبدأت بتسليم السيارات الكهربائية بالفعل لمشترين في خطوة تاريخية وغير مسبوقة في المملكة والمنطقة.
ويقع المصنع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية غرب المملكة المطلة على البحر الأحمر، ليكون أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي ينتج مصنعها الرئيس هناك السيارات الكهربائية أيضًا.
وتبلغ طاقة إنتاج المصنع السعودي حاليًا 5 آلاف سيارة سنويًا، على أن يصل لطاقته الاستيعابية الكاملة، في العام 2028، والبالغة 155 ألف سيارة، مقسمة إلى 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، بينها نوعان حصريان للمصنع السعودي.