الشرطة السعودية تعرض أول سيارة كهربائية ذكية محلية الصنع (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن أول سيارة كهربائية ذكية مصنوعة محليًا تستخدمها الشرطة، وهي باكورة إنتاج المملكة من السيارات الكهربائية في مصنع شركة "لوسيد".

وشاهد زوار معرض الدفاع العالمي، الذي انطلق، اليوم الأحد، في المملكة بمشاركة دولية، السيارة الذكية بشكلها الجديد وكاميرات المراقبة المثبتة في كل اتجاه، وصندوق علوي يفتح لتطير منها طائرة "درونز".