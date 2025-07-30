مكاسب هائلة لـ"ميتا" و"مايكروسوفت" في بورصة الذكاء الاصطناعي

أضافت شركات الذكاء الاصطناعي ذات الثقل في "وول ستريت" مجمعة نصف تريليون دولار للقيمة السوقية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن أظهرت تقارير فصلية من مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز أن الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا الصاعدة تؤتي ثمارها.

وفي تداولات ما بعد الإغلاق، قفزت أسهم مايكروسوفت 8 % وصعدت أسهم ميتا 9 % وارتفعت قيمتهما السوقية بواقع 288 مليار دولار و152 مليار دولار على التوالي، وفق "رويترز".

أخبار ذات علاقة بسبب قوانين الاتحاد الجديدة.. "ميتا" توقف الإعلانات السياسية في أوروبا

وزاد سهم شركة إنفيديا، المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والأعلى قيمة في العالم، بـ1 %. وصعد سهم أمازون، التي ستعلن عن نتائجها يوم الخميس، بأكثر من 2 %.

وارتفعت أسهم الشركات الأعلى قيمة في سوق الأسهم الأمريكية في السنوات الماضية وسط تسابقها لفرض هيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأبقت استثماراتها الهائلة المستثمرين في حالة من الترقب لرؤية النتائج.