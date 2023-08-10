تليفونيكا تتفق مع "ستارلينك" لتوفير الإنترنت بمناطق نائية في إسبانيا

قالت شركة الاتصالات الإسبانية "تليفونيكا"، إنها اتفقت مع خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، من أجل توفير خدمة الإنترنت إلى عملاء في مناطق ريفية ونائية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاتفاق مع ستارلينك سيسمح لـ"تليفونيكا" بأن تتيح لعملائها خدمة الاتصال بالإنترنت على نطاق واسع عبر الأقمار الصناعية في مناطق لا تتوفر فيها الخدمة بوسائل أخرى بما في ذلك المركبات.