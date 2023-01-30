خلل برمجي يضرب أغلى هواتف "أيفون 14".. وأبل "تحقق"
اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "أيفون 14 برو ماكس" من خلل أصاب أجهزتهم بشكل مفاجئ أدى إلى تعطل الهواتف وتجمدها لدرجة توقفها عن العمل تماماً.
وأبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية.
وحدث العطل على الرغم من طرح شركة "أبل" مصنعة الهاتف للعديد من تحديثات برنامج التشغيل "iOS" منذ إطلاق السلسلة الأحدث لهواتف "أيفون"، في سبتمبر/أيلول الماضي.
ونشر العديد من مالكي ذلك الطراز المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى "أبل" الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع الطرز السابقة.
وأفاد بعض مستخدمي "أيفون 14 برو ماكس" أنهم بدأوا يواجهون مشكلة تجمد الهاتف بعد تحديث أجهزتهم بالإصدار "iOS 16.2" من نظام التشغيل حيث عانى الجهاز من تجمد مفاجئ يستلزم إعادة تشغيل الهاتف كل مرة.
واعترفت شركة "أبل" بالتحقيق في الخطأ الذي حدث في بعض طرازات سلسلة "أيفون 14" ومنها الجهاز الأكبر، التي تجمدت عندما قام العملاء بنقل البيانات من جهاز قديم.
وقالت الشركة في المذكرة إن مهندسيها كانوا "على دراية بحدوث هذه المشكلة ويقومون بالتحقيق".
واشتكى مستخدمون آخرون للهاتف من أعطال ومشاكل برمجية تحدث لهواتفهم عند الشحن أو مشاكل تتعلق بقوة شبكة الإرسال وضعف الاتصال وغيرها.
وطرحت "أبل" العديد من تحديثات البرامج منذ إطلاق "أيفون 14" في أوائل سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مع إصدار تحديث iOS 16.3 جديد في الـ13 من يناير/كانون الثاني.