خلل برمجي يضرب أغلى هواتف "أيفون 14".. وأبل "تحقق"

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "أيفون 14 برو ماكس" من خلل أصاب أجهزتهم بشكل مفاجئ أدى إلى تعطل الهواتف وتجمدها لدرجة توقفها عن العمل تماماً.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية.