أثناء وبعد الولادة.. روبوت محادثة يقدم المشورة الطبية للحوامل

وقالت "دونيت لويس" مديرة قسم صحة الأم بنورثويل إن الكثير من الحوامل والأمهات اللاتي وضعن عانين من أضرار ومضاعفات تصل لحد الموت؛ بسبب مشاكل يمكن الوقاية منهما تماما.

وأضافت أنه في هذا الصدد فإن نورثويل ملتزمة بالقيام بكل ما هو ضروري لتقليل تلك المخاطر.

وأشارت "لويس" إلى أنه من خلال الجمع بين الابتكارات عالية التقنية والرعاية السريرية المتطورة، سيساعد روبوت الدردشة المذكور في الحفاظ على سلامة النساء والأطفال على حد سواء ".