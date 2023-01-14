أثناء وبعد الولادة.. روبوت محادثة يقدم المشورة الطبية للحوامل
طورت مجموعة صحية عالمية، روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم المشورة للسيدات الحوامل بحيث يعمل كاستشاري طبي عبر الإنترنت لتقديم خدمة سريعة ومتاحة خلال 24 ساعة.
والهدف من روبوت الدردشة المذكور الذي أطلقته مؤخرًا "نورثويل هيلث" الأمريكية هو تسريع تقديم المشورة الطبية اللازمة للسيدات الحوامل وتقليص المخاطر التي يتعرضن لها خلال تلك الفترة وبعدها، وتجنب عناء الذهاب إلى المستشفى أو التكلفة المادية لحضور طبيب مختص إلى المنزل.
ويعمل روبوت المحادثة، الذي تم طرحه بشكل تجريبي، كبرنامج تعليمي للسيدات الحوامل وكشبكة أمان يمكنها تحديد المشكلات الصحة للمترددين على المجموعة الصحية الأمريكية.
وبعد تجربته، أعرب نسبة 96% من مستخدمي خدمة روبوت الشات في تقييمهم، أنهم راضون أو راضون إلى حد ما عن المعلومات والإرشادات التي زودهم بها البرنامج التجريبي.
وقالت "دونيت لويس" مديرة قسم صحة الأم بنورثويل إن الكثير من الحوامل والأمهات اللاتي وضعن عانين من أضرار ومضاعفات تصل لحد الموت؛ بسبب مشاكل يمكن الوقاية منهما تماما.
وأضافت أنه في هذا الصدد فإن نورثويل ملتزمة بالقيام بكل ما هو ضروري لتقليل تلك المخاطر.
وأشارت "لويس" إلى أنه من خلال الجمع بين الابتكارات عالية التقنية والرعاية السريرية المتطورة، سيساعد روبوت الدردشة المذكور في الحفاظ على سلامة النساء والأطفال على حد سواء ".