بعد تأجيلات وانتكاسات.. "أريان 6" ينطلق في رحلته الأولى للفضاء

انطلق الصاروخ "أريان 6" الأوروبي، الثلاثاء، في رحلته الأولى نحو الفضاء، بعد حالات تأخير وانتكاسات سياسية وخلافات حول التمويل.

وشرع أحدث صاروخ أوروبي "بلا طاقم"، وطوله 56 متراً، في رحلته التي استمرت 3 ساعات تقريباً من منصة الإطلاق في "جيانا الفرنسية" حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).

وأنهى إطلاق الصاروخ "أريان 6" توقف عمليات الإطلاق الأوروبية الذي استمر عاماً كاملاً، وفق "رويترز".

وقال مدير إطلاق المهمة "الدفع والمسار تقريبيان"، وذلك في صور حية تُبث إلى مقر وكالة الفضاء الأوروبية في باريس التي تهلل موظفوها وصفقوا لعملية الإطلاق.

وجرى الإطلاق بعد أن أظهرت عمليات فحص وجود "مشكلة بسيطة" في نظام الحصول على البيانات، وهو ما أرجأ موعد بدء الإطلاق نحو ساعة.

والمهمة الأولى ليست رحلة تجارية، لكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المقرر أن يحمل الصاروخ على متنه مجموعة من الأقمار الصناعية وتجارب لوكالات وشركات وجامعات أوروبية.

وطورت شركة "أريان جروب"، المملوكة لشركتيْ "إيرباص" و"سافران"، الصاروخ "أريان 6" بتكلفة بلغت 4 مليارات يورو.

لكن إنتاج الصاروخ، الذي كان مقرراً في 2020، تكرر إرجاؤه.