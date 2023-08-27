بالذكاء الاصطناعي.. تحليل عقود العمل والتفاوض على الراتب

واستلهمت Pactum AI روبوتها للتفاوض على الراتب من منصتها للمفاوضات المستقلة، التي تستخدمها شركات، مثل وول مارت، للتفاوض مع البائعين.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن أي شيء قد يحسن من عملية التفاوض على الرواتب يستحق التجربة، لأنها غالبا ما تكون غير مرضية ومدمرة لأعصاب الموظفين.

وقال مارتن راند، الرئيس التنفيذي لشركة Pactum AI: “التعليقات الواردة من موظفينا البالغ عددهم 80 موظفًا إيجابية، وقد علّمنا ذلك أهمية التفاوض على المزايا وكذلك الراتب، ما يمنح الموظفين عروضًا متعددة للاختيار منها”.

ويجب معايرة روبوت شركة Pactum AI باستمرار، لما له من آثار إيجابية في تقليل تحيزات المديرين وتوفير عرض أفضل لكلا الجانبين.