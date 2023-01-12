الكشف عن أول غرسة رقمية دماغية لعلاج الاكتئاب

وتُحدث الغرسات التي تعالج مناطق بمحاذاة الدماغ موجات في الصناعة، حيث تتسابق العديد من الشركات للحصول على منتجاتها في السوق أولاً.

وبدأت Synchron التجارب البشرية على غرسة الدماغ في يوليو/ تموز، والتي تتيح لمرتديها التحكم في جهاز الكمبيوتر باستخدام التفكير وحده.

وستُزرع غرسة Stentrode الدماغية للشركة، بحجم مشبك الورق، في ستة مرضى في نيويورك وبيتسبرغ يعانون من شلل حاد، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

وستتيح Stentrode للمرضى التحكم في الأجهزة الرقمية فقط من خلال التفكير ومنحهم القدرة على أداء المهام اليومية، بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت.

ويُعتقد أن مستشفى ساوثميد في بريستول هو الأول في العالم الذي يزرع جهازا لعكس أعراض مرض باركنسون.