تحدث إليها.. غوغل تطرح ميزة تحرير الصور بالصوت لمستخدمي أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن طرح ميزة "التحرير بالمحادثة" (Conversational Editing) داخل تطبيق Google Photos قريبا، على هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية لهواتف بكسل 10.

وتتيح هذه الميزة تعديل الصور باستخدام أوامر نصية طبيعية، كما لو كان المستخدم يتحدث مع المساعد الذكي Gemini.

ويمكن للمستخدم، بدلًا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، كتابة تعليمات مثل "أزل الوهج من الصورة وأضف بعض الغيوم في السماء"، لينفذ Gemini التعديلات، ويقترح نسخًا متعددة من الصورة. وبعد ذلك، يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.

وتمكن الميزة الجديدة المستخدم من إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة؛ إذ يستطيع Gemini ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة “Nano Banana” التي أطلقتها جوجل عبر تطبيق Gemini، وجذبت إقبالًا واسعًا بسبب قدراتها المتطورة في تحرير الصور.

وأوضحت غوغل أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيًا بيانات C2PA التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل. ولم تكشف غوغل بعدُ عن موعد وصولها دوليًا أو إتاحتها لأجهزة أبل.