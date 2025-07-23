الغالبية غير مهتمين.. ما الذي يعيق انتشار الهواتف القابلة للطي؟

بدأت الهواتف القابلة للطي بالظهور منذ حوالي ست سنوات، عندما أصدرت سامسونغ أول هاتف غالاكسي Z Fold وأعادت موتورولا هاتف Razr الشهير.

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كما أصدرت شركات أخرى مثل غوغل وهونر وأوبو وهواوي أجهزتها القابلة للطي، وتنوعت من إصدارات تشبه الكتب إلى الهواتف ذات التصميم الصدفي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يزال هناك لاعب رئيسي واحد لم يدخل الساحة بعد، وهو شركة أبل التي يشاع أنها تعمل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي ستطلقه العام المقبل.

ومن المحتمل بمجرد دخول أبل مجال الهواتف القابلة للطي، أن يزداد الاهتمام بها على نطاق واسع.

آراء المستخدمين

على الرغم من عامل الشكل الفريد في بحر من الهواتف المحمولة المتجانسة، لا تزال الغالبية العظمى من المستهلكين غير مهتمة بهذا النوع من الهواتف.

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وفقًا لاستطلاع حديث، قال 64% من المشاركين إنهم غير راغبين أو مهتمين بشراء هاتف ذكي قابل للطي، بينما أشار 13% فقط إلى أنهم يرغبون بذلك، وأفاد 20% بأنهم غير متأكدين مما إذا كانوا يريدون هاتفًا قابلًا للطي، وقال 3% فقط إنهم يمتلكون واحدًا بالفعل.

سوق متخصصة

على الرغم من كثرة الخيارات المتاحة، لا تزال الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة، فهي تُشكل أقل من 5% من شحنات الهواتف الذكية. لكن من المتوقع أن ترتفع المبيعات وتصل إلى 45 مليون وحدة حول العالم بحلول عام 2028.

ولتحقيق ذلك، تبذل الشركات قصارى جهدها لجعل هواتفها أكثر أناقة وسعرًا وقوة. على سبيل المثال يركز أحدث هاتف سامسونغ غالاكسي زد فولد 7 على تصميم أنحف وكاميرا أفضل، بينما يبلغ سعره 2000 دولار أمريكي، مما يجعله على الأرجح جذابًا لعشاق التكنولوجيا المتحمسين أو الأشخاص الذين لا يملكون ميزانية محدودة.

في الوقت نفسه، ركزت موتورولا على تطوير إصدارات أكثر ملاءمة للميزانية من هواتف Razr الذكية بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي.

مع ذلك، قد يكون جذب شريحة أوسع من المستهلكين أمرًا صعبًا، خاصةً مع وجود تحفظات لدى الكثيرين.

عوائق الشراء

من أكبر المشكلات التي تمنع الناس من شراء هاتف ذكي قابل للطي ارتفاع الأسعار، ومخاوف المتانة، وعدم فهم مزاياه مقارنةً بالهواتف العادية، وقلة التطبيق العملي. كما يرى 15% من الناس أن الهواتف القابلة للطي ضخمة الحجم.

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وبالطبع قد تتغير العديد من هذه المخاوف قريبًا، بفضل إطلاق هواتف قابلة للطي تركز على النحافة والمتانة وكاميرا عالية الجودة.

وإذا كنت من محبي علامة تجارية أخرى مثل أبل، فمن المحتمل ألا يقنعك أي شيء بالتحول إلى هاتف قابل للطي حتى تُصنّعه أبل تحديدًا.