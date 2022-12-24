"Emm".. "سدادة" ذكية لتشخيص وكشف الأمراض مبكرًا

طور باحثون جهازا طبيا هو عبارة عن "سدادة" من السليكون مضادة للتسرب، يمكن أن تمهد الطريق لعصر جديد من تشخيص الأمراض والكشف عن علاماتها المبكرة.

يجمع الاختراع الجديد بين أجهزة الاستشعار الحيوية العالية التقنية وتطبيق متطور يجمع البيانات، وسيؤدي إلى إحداث ثورة في خدمات الرعاية الصحية ونهاية إحراج الدورة الشهرية.

تحتوي السدادة الجديدة على مستشعرات مضمنة فيها لا تخبرك فقط متى تحتاج إلى إفراغها، لكن أيضًا تسجل البيانات الصحية من خلال قياس المؤشرات الحيوية المختلفة في الدم.

وسيتم إطلاق النسخة الأولى من الجهاز، التي تسمى "Emm"، وتشبه مظلة صغيرة قابلة للطي، في بريطانيا العام المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.