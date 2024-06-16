غوغل وأبل ومايكروسوفت.. أسماء تتردد.. فمن أين أتت؟
تتردد على مسامعنا كل يوم أسماء عالمية مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت، وهي شركات تكنولوجيا لولاها لم يكن العالم على الشكل الذي نعرفه اليوم. لكن هل فكرت يومًا لماذا اختار المؤسسون هذه الأسماء، وماذا تعني؟
تسمية غوغل
لم يكن "Google" اسمًا مدروسًا جيدًا، حتى إنه كان نتيجة لخطأ مطبعي.
وتم إطلاق "Google" على يد عالمي الكمبيوتر سيرغي برين، ولاري بايج، اللذين كانا من طلاب الدكتوراه في جامعة ستانفورد في عام 1998.
وفي البداية، اقترح عليهما أحدهم اسم"Googol"، وهو مصطلح تمت صياغته في عام 1920 من قبل ابن شقيق عالم الرياضيات الأمريكي إدوارد كاسنر، الذي أشار كثيرًا إلى هذا المصطلح في كتابه الذي صدر عام 1940 بعنوان "الرياضيات والخيال". ومن حيث المفردات الحسابية يعادل مصطلح غوغل 1 وخلفه 100 صفر.
وعندما تواصل بيج مع أحد الفنيين لمعرفة ما إذا كان اسم النطاق هذا متاحًا، أخطأ في كتابة الاسم وبحث عن "Google" بدلاً من "Googol"، ليدرك لاحقًا لاري بايج أنه يفضل "Google" أكثر.
والجدير بالذكر أنه قبل "Googol"، فكر المؤسسون في تسمية الشركة "Backrub"؛ لأن البرنامج يستخدم الروابط الخلفية للبحث.
ويعتقد العديد من الأشخاص أن مصطلح "Google" يرمز إلى "المنظمة العالمية للغة المجموعة الموجهة للأرض"، ولكن هذا غير صحيح، فالخطأ المطبعي هو الذي حدد اسم أحد أكبر محركات البحث في العالم.
تسمية أبل
أما عملاق التكنولوجيا الكبير الآخر، أبل، فقد تم تسميته من قبل المؤسس المشارك ستيف جوبز. وجاء الاسم إلى ذهنه عندما كان عائداً من زيارة إلى ولاية أوريغون إلى مكان أطلق عليه اسم "بستان التفاح".
واقترح اسم Apple Computer كاسم للشركة. ومع ذلك، كان هناك اقتراح تسمية شركة Apple Records، وهي شركة تسجيل مملوكة لفريق البيتلز. لكن في النهاية تم اختيار تسمية "أبل"، مع العلم بأن التفاح هو الفاكهة المفضلة لستيف جوبز أيضًا.
ويوضح أول تصميم لشعار شركة أبل قراءة إسحاق نيوتن تحت شجرة تفاح. وتم تصميمه من قبل المؤسس المشارك الثالث، رونالد واين، في عام 1976.
إلا أن ستيف جوبز اعتقد أن الشعار الأصلي قديم جدًا ويصعب طباعته على نطاق صغير. وقام بتعيين Rob Janoff، وهو مصمم شعارات ذو خبرة، لإعادة تصميم الشعار.
وأراد جوبز شعارًا يمثل أهمية تصميم الكمبيوتر الحديث، وينسجم مع اسم العلامة التجارية "أبل". وكانت النتيجة صورة تفاحة ثنائية الأبعاد ملونة بطيف من ألوان قوس قزح.
وقد سلط هذا التصميم الجديد الضوء على جهاز كمبيوتر Apple II الخاص بالشركة، وهو أول كمبيوتر بشاشة ملونة في العالم.
وتم تصميم شعار أبل المقضوم عمدًا لتمييزه عن الكرز، نظرًا لأن التفاح والكرز غالبًا ما يكونان متشابهين.
تسمية مايكروسوفت
أما بالنسبة لشركة مايكروسوفت، ففي عام 1975 أطلق بيل جيتس وبول ألين، وهما من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، على شركتهما اسم مايكروسوفت. وألين، العقل المبدع وراء الثنائي، ابتكر مصطلح "Micro-Soft"، وكان هذا مزيجًا ذكيًا من كلمتين: "كمبيوتر صغير" و"برنامج"
تمت كتابته في الأصل باسم "Micro-Soft" مع واصلة في المنتصف، ثم تخلى الاسم في النهاية عن الواصلة ليصبح "Microsoft" أكثر سلاسة.