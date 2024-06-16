غوغل وأبل ومايكروسوفت.. أسماء تتردد.. فمن أين أتت؟

تسمية غوغل

لم يكن "Google" اسمًا مدروسًا جيدًا، حتى إنه كان نتيجة لخطأ مطبعي.

وتم إطلاق "Google" على يد عالمي الكمبيوتر سيرغي برين، ولاري بايج، اللذين كانا من طلاب الدكتوراه في جامعة ستانفورد في عام 1998.

وفي البداية، اقترح عليهما أحدهم اسم"Googol"، وهو مصطلح تمت صياغته في عام 1920 من قبل ابن شقيق عالم الرياضيات الأمريكي إدوارد كاسنر، الذي أشار كثيرًا إلى هذا المصطلح في كتابه الذي صدر عام 1940 بعنوان "الرياضيات والخيال". ومن حيث المفردات الحسابية يعادل مصطلح غوغل 1 وخلفه 100 صفر.

وعندما تواصل بيج مع أحد الفنيين لمعرفة ما إذا كان اسم النطاق هذا متاحًا، أخطأ في كتابة الاسم وبحث عن "Google" بدلاً من "Googol"، ليدرك لاحقًا لاري بايج أنه يفضل "Google" أكثر.

والجدير بالذكر أنه قبل "Googol"، فكر المؤسسون في تسمية الشركة "Backrub"؛ لأن البرنامج يستخدم الروابط الخلفية للبحث.

ويعتقد العديد من الأشخاص أن مصطلح "Google" يرمز إلى "المنظمة العالمية للغة المجموعة الموجهة للأرض"، ولكن هذا غير صحيح، فالخطأ المطبعي هو الذي حدد اسم أحد أكبر محركات البحث في العالم.