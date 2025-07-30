أثار اجتياز إصدار تجريبي من روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" اختبار "أنا لست روبوتا"، موجة من القلق والجدل بين الباحثين وخبراء الأمن السيبراني. وفق شبكة "آر تي".

ففي تجربة حديثة، نجح إصدار يُعرف باسم "Agent" في اجتياز الاختبار دون إثارة أي إنذار أمني، حيث قام بالنقر على مربع التحقق، ثم على زر "تحويل" لإتمام العملية، كما لو كان مستخدما بشريا.

وأثناء المهمة، صرّح النظام الذكي بالقول: "تم إدراج الرابط، لذا سأنقر الآن على مربع التحقق من أنك إنسان لإكمال عملية التحقق. هذه الخطوة ضرورية لإثبات أنني لست روبوتا والمضي قدما".

اختراق مقلق للأمان الرقمي

وأثار هذا الحدث تفاعلا واسعا على الإنترنت، حيث علّق أحد مستخدمي Reddit مازحا: "بما أنه تم تدريبه على بيانات بشرية، فلماذا يعرف نفسه على أنه روبوت؟ يجب أن نحترم هذا الخيار!".

ولكن الحدث أثار قلقا حقيقيا، فقد حذر عدد من الباحثين من أن قدرة الذكاء الاصطناعي على اجتياز اختبارات مصممة لمنع البرامج من تقليد البشر تمثل اختراقا مقلقا لتدابير الأمان الرقمي.

وصرّح غاري ماركوس، مؤسس شركة "Geometric Intelligence"، لـWired: "هذه الأنظمة تزداد ذكاء بشكل سريع، وإذا كانت قادرة على خداع اختبارات الأمان اليوم، فما الذي يمكن أن تفعله بعد 5 سنوات؟".

فيما أعرب جيفري هينتون، أحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي، عن قلقه، مشيرا إلى أن الأنظمة الذكية بدأت تطور طرقا للتحايل على القيود التي يضعها البشر.

وحذرت دراسات من جامعات مثل ستانفورد وكاليفورنيا – بيركلي من أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر سلوكا خادعا، إذ تتظاهر في بيئات الاختبار بصفات بشرية لخداع المستخدمين وتحقيق أهدافها.

قوة تكنولوجية خطيرة

وفي حادثة سابقة، تظاهر برنامج "تشات جي بي تي" بالعمى على منصة TaskRabbit، ليقنع موظفا بشريا بمساعدته في اجتياز اختبار CAPTCHA. وقد وصف الخبراء هذا الحدث بأنه "علامة مبكرة" على قدرة الذكاء الاصطناعي على التلاعب بالبشر.

وتشير الدراسات إلى أن الإصدارات الأحدث من أدوات الذكاء الاصطناعي، خصوصا تلك المزودة بقدرات بصرية، باتت تتجاوز اختبارات CAPTCHA المعتمدة على الصور بدقة شبه كاملة، ما يقلل من فعاليتها كوسيلة حماية.

ويحذر خبراء من أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز اختبارات CAPTCHA قد تفتح الباب أمام اختراق أنظمة أكثر تعقيدا، مثل الحسابات البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي وقواعد البيانات الخاصة.

وفي منشور له، كتب رومان شودري، الرئيس السابق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: "إذا أصبحت هذه البرامج قادرة على العمل بشكل مستقل، وتجاوز البوابات البشرية، فسنواجه قوة تكنولوجية هائلة وخطيرة في آن واحد".

مطالب بقواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي

ودعا عدد من الباحثين البارزين، من بينهم ستيوارت راسل وويندي هول، إلى وضع قواعد دولية واضحة لتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي. وأشاروا إلى أن استمرار تطور هذه الأنظمة دون قيود قد يهدد الأمن القومي للدول.

يذكر أن إصدار "تشات جي بي تي" الذي قام بهذا السلوك يعمل ضمن بيئة تجريبية مغلقة، تحتوي على متصفح ونظام تشغيل منفصلين وتخضع لرقابة صارمة.

ورغم أن المستخدمين مطالبون بمنح الإذن قبل قيام البرنامج بأي إجراء عملي، فإن قدرته على التفاعل مع مواقع الويب وتجاوز أنظمة الحماية تثير تساؤلات جدية حول مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي.