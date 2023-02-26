بعد حظر ChatGPT.. هل تنجح الصين في مقاومة الذكاء الاصطناعي؟‎‎

حجبت الصين تطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الدردشة الآلية ChatGPT، الذي أنتجته شركة OpenAI وأحدث ضجة واسعة حول العالم بقدراته، خلال الأشهر الماضية.

وجاء الموقف الصيني المانع لذلك التطبيق المرعب بحسب وصف خبراء التقنية، بسبب مخاوف من أن تستخدم الشركة الأمريكية الذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية المضادة لبكين.

وصدرت أوامر لشركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء الصين بعدم تقديم روبوت المحادثة للجمهور، وتحديداً الشركات العاملة في مجال تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

يرجع الحظر إلى قيام تطبيق ChatGPT القائم على الذكاء الاصطناعي بتوليد ردود يفرضها الحزب الشيوعي الصيني على الرقابة، وفقاً لما أوردته صحيفة Nikkie Asia.

ومع ذلك، فقد وجد المستخدمون حلاً بديلاً باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) وعشرات من "البرامج الصغيرة" التي أطلقها مطورو الطرف الثالث على تطبيق WeChat للوسائط الاجتماعية من Tencent، والتي تدعي أنها تقدم خدمات من ChatGPT.

ويذكر التقرير أن المنظمين الصينيين أبلغوا شركات التكنولوجيا Tencent and Ant Group (وهي شركة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية Alibaba) بتقييد الوصول إلى ChatGPT وإبلاغ المسؤولين قبل إطلاق برامج الدردشة الخاصة بهم.

وتعد الصين واحدة من أكثر الدول تقييدًا في العالم فيما يتعلق بالإنترنت ووسائل الإعلام، حيث إنها تتحكم في الأخبار وبيئة الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية.

وللصين تاريخ طويل مع حظر البرامج والتطبيقات التي ترى أنها تعمل باتجاه مضاد لسياستها ونهجها في التعامل مع مواطنيها، خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الأمريكية تحديدًا.