وداعا لحواجز اللغة.. واتساب تتيح الترجمة المباشرة للمحادثات

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب"، عن بدء طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل داخل التطبيق مباشرة، سواء على نظام التشغيل "iOS" أو "أندرويد". وتمكّن هذه الخطوة مستخدمي التطبيق من إزالة حاجز اللغة أثناء المحادثات مع الأصدقاء أو المجموعات أو حتى عبر القنوات.

وكتبت "واتساب" في مدونة رسمية: "مع أكثر من 3 مليارات مستخدم في أكثر من 180 دولة، نسعى دائماً لتقريب الناس من بعضهم البعض. لكننا ندرك أن اللغة قد تكون عائقاً أمام التعبير أو إنجاز الأمور. لذلك نحن متحمسون لإطلاق ترجمة الرسائل على واتساب لتسهيل التواصل بين مختلف اللغات".

ترجمة فورية

وأوضحت "واتساب" أن المستخدمين يمكنهم الضغط مطولاً على أي رسالة بلغة أجنبية، ثم اختيار خيار ترجمة لتظهر الترجمة إلى اللغة المفضلة لديهم. كما يمكن تنزيل اللغات المختارة للاستخدام المستقبلي دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت.

إلى جانب كل ذلك، تتيح "واتساب" لمستخدمي "أندرويد" ميزة إضافية، وهي تشغيل الترجمة التلقائية لمحادثة كاملة. وبمجرد تفعيل هذا الخيار، سيُترجَم كل ما يرد من رسائل جديدة في تلك المحادثة بشكل مباشر، ما يوفر وقتاً وجهداً على المستخدمين الذين يتواصلون باستمرار بلغات مختلفة.

وتتيح الخدمة حاليًّا الترجمة لـ6 لغات على أجهزة "أندرويد"، وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والهندية، والبرتغالية، والروسية، والعربية. أما مستخدمو "آيفون"، فيمكنهم الوصول إلى نطاق أوسع يضم أكثر من 20 لغة، من بينها اللغة العربية.

حماية الخصوصية

وشددت "واتساب" على أن عملية الترجمة تتم محليًّا على جهاز المستخدم، دون أن تتمكن من الوصول إلى محتوى الرسائل. وهذا يعني أن التشفير يظل قائمًا، ما يحافظ على خصوصية المحادثات ويضمن عدم اطلاع أي طرف خارجي عليها.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أشهر قليلة من إعلان شركة "أبل" عن دعم الترجمة الفورية داخل تطبيق الرسائل الخاص بها على أجهزتها، ما يشير إلى سباق متنامٍ بين شركات التقنية الكبرى لتوفير أدوات تواصل بلا حواجز لغوية.

ورغم بدء الطرح العالمي لهذه الميزة على الهواتف المحمولة، لم تكشف "واتساب" بعد عن موعد إتاحتها لمستخدمي نسخة الويب أو تطبيقات "واتساب" على أجهزة "ويندوز" و"ماك".