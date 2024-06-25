تكسر "الروتين".. منصات تواصل جديدة تستحق التجربة

شكلت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، نقلة في حياة الكثيرين، فقد كانت ممتعة لفترة من الوقت، وقد جمعت الناس بطريقة لم يستطع الإنترنت القيام بها، لكن هذه المنصات مثل "إكس" و"فيسبوك" فرضت تكاليف خفية، إذ تقوم الشركات بتحقيق الدخل عن طريق جمع البيانات الشخصية عن العملاء لاستهدافهم بشكل أفضل عبر الإعلانات.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق العديد من المنصات الاجتماعية الجديدة التي توفر ميزات قد تكون منافسة أو ربما أفضل من الموجودة حاليًا.

BookWyrm

لم تعد قراءة الكتب، التجربة الاجتماعية الأكثر شعبية، لكن منصة BookWyrm تجمع محبي الكتب معًا، فهي تمكنهم من البحث عن الكتب لإنشاء قائمة قراءة، ومشاركة تقدمهم والاطلاع على ما يقرؤه القراء الآخرون أو يضيفونه إلى قوائم أمنياتهم.

وتتوافق هذه التجربة بشكل جيد مع OverDrive، حتى تتمكن من رعاية المكتبة المحلية من خلال جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم.

Friendica

إذا كنت تبحث عن تجربة أكثر تشابهًا مع فيسبوك، فإن موقع Friendica يستحق المشاهدة، إذ تم إنشاؤه حول صفحات الملف الشخصي والمشاركات، ما يتيح إظهار حياة المستخدم الرقمية للأصدقاء.

وعلى الرغم من مقارنته في الغالب بفيسبوك، إلا أن موقع Friendica يمكنك من إنشاء مجموعات خاصة مشابهة للدوائر في Google+ الذي لم يعد موجودًا الآن، والتخطيط للمناسبات، والتواصل بشكل أفضل مع عائلتك وأصدقائك وزملائك في العمل.

Funkwhale

من خلال استخدام هذه المنصة، يمكنك تحميل الموسيقى الخاصة بك ومشاركة المقطوعات مع مستخدمين آخرين، وعندما يتعلق الأمر بحقوق النشر، فمن الواضح أن Funkwhale تركز على الترويج للمحتوى المجاني ومشاركته.

ورغم ذلك، فإن الأمر متروك للأفراد لتحديد نوع الموسيقى التي يشاركونها على النظام، وإذا كنت تبحث عن طريقة جيدة لشراء الموسيقى ودعم الفنانين، فإن Funkwhale هي المنصة المثالية لك.

Mastodon

هذه المنصة، هي شبكة اجتماعية مجانية ومفتوحة المصدر للمدونات الصغيرة تشبه منصة X، وهي مكونة من خوادم يديرها مدراء متطوعون، حيث تم إطلاق هذه المنصة منذ حوالي ست سنوات، وأصبحت موطنًا لثقافة مزدهرة مع منشورات جادة ومدروسة.

وتتميز هذه المنصة أيضًا بإعدادات الرؤية، مما يتيح لك التحكم فيمن يمكنه رؤية منشوراتك.

Mobilizon

تعد الأخبار والأحداث واحدة من أعظم إنجازات الشبكات الاجتماعية، وقد كانت جزءًا مهمًا من كل شيء بدءًا من حفلات الزفاف وحتى الحركات الاحتجاجية، حيث تهدف Mobilizon إلى القيام بالشيء نفسه، وتمكنك من إنشاء أحداث ومشاركتها على نطاق واسع، وإبقاء الحاضرين على اطلاع دائم بالتطورات.

PeerTube

تستهدف منصات مشاركة الفيديو مثل يوتيوب التابعة لشركة غوغل، وكما هو الحال مع منصات الفيديو الأخرى، يمكن تحميل ومشاهدة مقاطع الفيديو المشتركة على PeerTube والقيام بالبث المباشر مع إمكانية توليف الفيديوهات قبل نشرها.