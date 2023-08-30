تعرّف على أفضل الهواتف "الصغيرة" في 2023

يُفضل بعض مستخدمي الهواتف الذكية "صغيرة الحجم" منها، لما توفره من ميزات عدة أبرزها: الوزن الخفيف، وسهولة الحمل، وهو ما يدفع كبرى الشركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"غوغل"، إلى الاستمرار في تصنيع هواتف صغيرة الحجم، التي يتناول تقرير "aitnews"، أفضلها في 2023.

Samsung Galaxy s23

ويأتي هاتف " Galaxy S23" من سامسونغ، بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وحافات رفيعة وهيكل نحيف بشكل عام مما يجعله مريحًا للاستخدام، ويزن 168 غرامًا فقط.

ويضم الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، تدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويتوافر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 غيغابايت، ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.