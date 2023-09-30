تحديث جديد من غوغل يتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والتطبيقات

أطلقت غوغل الإصدار 117 من أنظمة ChromeOS وهو تحديث يتضمن العديد من الميزات التي تتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والتطبيقات.

ووفق غوغل، صمم الإصدار بطريقة Material You التي تشبه الطريقة المعتمدة في انظمة "أندرويد-12".

كما يتميز التحديث بتصميم قوائم عرض الإعدادات، حيث أضيفت إلى هذه القوائم أزرار جديدة مستطيلة الشكل، منها أزرار للتحكم بتقنيات "بلوتوث" و Wi-Fi.

كما أضيفت لهذه القوائم أيقونات دائرية للتطبيقات.

والواجهة الرئيسية تضمن لوحة إشعارات جديدة وضعت أسفل الجهة اليمنى من الشاشة،

واحتوت هذه اللوحة على تنبيهات جديدة للتطبيقات والرسائل.

ويتميز التحديث الأخير ببرمجيات تساعد في التقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة.

ومن ميزات التحديث التحكم الأكبر بالألوان للذين يعانون من مشكلات في الرؤية.