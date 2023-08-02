"فرانس برس" تقاضي "X تويتر" حول حقوق النشر‎

أقامت وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة X التي كانت تُسمى تويتر، في إطار مساعٍ عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.

تؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل X وفيسبوك وغوغل، مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.

ساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر 2019 في تعزيز قضيتها، ويسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة"، ووافقت كل من غوغل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.

لكن "فرانس برس" اتهمت منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "ترفض تماما" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة، وقالت في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاضٍ في باريس؛ لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.