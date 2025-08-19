خيار استعادة رسالة SMS.. ميزة طال انتظارها تصل لهواتف أندرويد

سيحصل أندرويد على ميزة طال انتظارها تتيح لك حذف رسالة نصية مرسلة SMS، وهي متاحة الآن على نطاق واسع لمعظم أجهزة أندرويد، شريطة استخدام تطبيق رسائل غوغل.

وتمتاز ميزة حذف الرسائل بأنها متوفرة منذ فترة، لكنها أصبحت متاحة للجميع الآن.

خيار حذف الرسالة

لا يتوفر خيار حذف الرسالة للجميع إلا إذا كان كلا الطرفين يستخدمان رسائل RCS. ولحذف رسالة تم إرسالها، اضغط عليها مطوّلًا حتى تظهر لك الخيارات في الأعلى، وبجوار زر التعديل سترى خيار الحذف الجديد على شكل سلة مهملات.

وعند النقر على أيقونة سلة المهملات، سيظهر لك خيار الحذف للجميع أو لك فقط. وتحذّر غوغل من أنه في حال اختيارك الحذف للجميع، فقد يظل بإمكان الآخرين رؤية الرسالة إذا كانوا يستخدمون إصدارات قديمة من التطبيق لا تدعم ميزة الحذف.

مع العلم أن خيار تعديل الرسالة النصية الذي أضافته غوغل منذ فترة قصيرة لا يتوفر إلا لمدة 15 دقيقة بعد إرسالها، بينما تبدو إمكانية الحذف دائمة.

وكما هو الحال مع غالبية تطبيقات الرسائل، سيظهر إشعار "تم حذف الرسالة"، ولكن دون أي إشارة إلى محتواها.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن هذه الميزة، التي ستتيح لك التراجع عن رسالة قيلت في لحظة غضب أو أُرسلت بالخطأ، تبدو تعديلاً بسيطاً، لكن من الجيد أن نرى غوغل تلحق بالمنافسة، حيث تتوفر في كل من iMessage وواتساب خيارات الحذف منذ سنوات.