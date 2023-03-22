غوغل تطلق Bard روبوت الدردشة منافس ChatGPT

أطلقت شركة غوغل أخيرًا الإصدار العام لروبوت الدردشة الخاص بها "بارد" Bard، سعيًا لجذب المشتركين والحصول على ردود فعل على البرنامج الذي تخوض به غمار المنافسة مع (تشات جي بي تي) المدعوم من مايكروسوفت في عالم الذكاء الصناعي.

سيتسنى للمستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا في بادئ الأمر الانضمام إلى قائمة الانتظار للوصول إلى (بارد)، وهو برنامج كان متاحًا من قبل لمجموعة معتمدة من المختبرين.

تصف غوجل (بارد) بأنه تجربة تسمح بالتعاون مع الذكاء الصناعي التوليدي، وهو تقنية تعتمد على البيانات السابقة لإنشاء المحتوى بدلًا من مجرد التعرف عليه وتحديده.

أطلق إصدار (تشات جي بي تي)، وهو برنامج دردشة آلي طورته شركة (أوبن إيه آي) الناشئة المدعومة من مايكروسوفت، العام الماضي شرارة سباق سريع في قطاع التكنولوجيا لإتاحة الذكاء الصناعي لمزيد من المستخدمين.

وفي مؤشر على احتدام المنافسة في هذا العالم السريع التطور، أصدرت غوجل ومايكروسوفت الأسبوع الماضي سلسلة من أدوات الذكاء الصناعي. من هذه الأدوات تقنية كتابة المسودات ودمجها في معالج الكلمات والبرمجيات التعاونية الأخرى، بالإضافة تلك المتعلقة بالتسويق لمطوري مواقع الإنترنت لبناء تطبيقاتهم القائمة على الذكاء الصناعي.