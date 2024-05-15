رسالة من صديق تطلب مالاً.. انتبه قد تكون عملية احتيال

ماذا ستفعل إذا أرسل لك صديقك رسالة على "واتس آب" أو "تليغرام" أو أي برنامج دردشة آخر، من رقم مختلف وطلب منك مالاً؟

من الواضح أنك ستسأله عن سبب قيامه بتغيير رقمه، لكن بعض الأبرياء يقعون في فخ مجرمي الإنترنت، ويتخلّون عن أموالهم على أساس أنهم يساعدون أحد الأصدقاء الواقع في ورطة.