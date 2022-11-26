أمريكا تحظر بيع معدات اتصالات من هواوي وZTE

حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"زد تي آي" ZTE الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم الجمعة إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة "داهوا تكنولوجي" المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة "هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا" الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة "هيتيرا" للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.