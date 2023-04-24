"مسبار الأمل" الإماراتي يحقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق

حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في قطاع الفضاء، وذلك عبر مهمة "مسبار الأمل" التي تعد من أبرز المهام الفضائية التي تستكشف كوكب المريخ.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإنجاز الإماراتي الجديد، واصفاً إياه بأنه "سابقة عالمية".

وكتب عبر تويتر: "في سابقة عالمية جديدة.. مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" يقترب لمسافة 100 كم من القمر التابع للمريخ "ديموس".. ويلتقط أوضح صورة حصل عليها البشر لهذا القمر..".

وأضاف: "تخبرنا النظريات بأن هذا القمر هو كويكب خارجي تم التقاطه ضمن مدار المريخ.. ويدحض مسبار الأمل هذه النظرية ليثبت عبر أجهزته وفريق عمله بأن هذا القمر في الأغلب كان جزءا من كوكب المريخ وقد انفصل عنه قبل ملايين السنين.. تماماً مثل قمر الأرض.. الذي كان جزءاً منها وانفصل عنها ..".

وختم الشيخ محمد قائلاً: "فخورون بعلمائنا الشباب.. فخورون بعلومنا.. فخورون بمساهمتنا في مسيرة المعرفة البشرية".