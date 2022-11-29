فطريات معدلة جينيًّا تحول النفايات البلاستيكية إلى أدوية

فطريات معدلة جينيًّا تحول النفايات البلاستيكية إلى أدوية
طور باحثون من جامعة " كاليفورنيا الجنوبية" الأمريكية، تقنية حيوية وكيميائية جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستكية المكونة من "البولي إيثيلن"، وتحويلها إلى مواد طبيعية ذات فائدة دوائية، من خلال فطريات معدلة جينيًّا.
وفي حين أن البلاستيك يلعب دورًا رئيسًا في حياتنا اليومية، إذ تتنبأ بعض التقديرات بارتفاع الإنتاج العالمي من البلاستيك إلى 1.1 مليار طن سنويًّا بحلول عام 2040، إلا أن حجم النفايات البلاستيكية في ازدياد مستمر.
وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "أنجيواندتي كيمي" العلمية، إلى أن البلاستيك من نوع "البولي إيثيلن" هو الأكثر شيوعًا، ورغم ذلك تبقى عمليات إعادة تدويره في إطار محدود جدًّا، فما يتمتع به من ميزات الصلابة والديمومة تحد من إمكانية تحلله.
وفي هذا الإطار، استخدم الباحثون الأكسجين في الخطوة الأولى لتحويل السلاسل الهيدروكربونية إلى مجموعتين حمضيتين، ثم يغذي الباحثون نواتج التفاعل إلى الفطريات المعدلة وراثيًّا لإنتاج مواد طبيعية، بالتعاون مع جامعة ولاية "كنساس" الأمريكية.
ولفت الباحثون إلى أن السلاسل الهيدروكربونية لا تحتوي على نقاط تسمح بفصلها إلى قطع أصغر؛ ما يؤدي إلى إنتاج مواد منخفضة القيمة في الطرق المستخدمة سابقًا؛ وفق موقع "فيز دوت أورغ".
من جانب آخر، تمتاز الفطريات بأنها تنمو بسرعة، ولا تكون تكلفة زراعتها مرتفعة، وتستخدم حاليًّا في صناعة طيف واسع من الأدوية، من ضمنها مضادات الالتهابات، مثل: البنسلين.
وطور الباحثون إستراتيجية لتعديل الفطريات جينيًّا؛ ما يسمح بإنتاج المواد الطبيعية لتكون ذات فائدة طبية لعلاج أمراض مختلفة، مثل: الزهايمر، والسرطان، فضلًا عن مواد تعالج الجراثيم المقاومة للأدوية.
واختبر الباحثون تقنية التفكيك الجديدة على نفايات حقيقية تحتوي على "البولي إيثيلن"؛ ما سمح بإنتاج مواد طبيعية مرتفعة القيمة.
يمكن تطوير التقنية لإنتاج مجموعات أكبر من المواد ذات الاستخدامات الطبية والدوائية؛ ما يفسح المجال أمام ابتكار أدوية جديدة للأمراض صعبة العلاج.