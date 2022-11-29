فطريات معدلة جينيًّا تحول النفايات البلاستيكية إلى أدوية

طور باحثون من جامعة " كاليفورنيا الجنوبية" الأمريكية، تقنية حيوية وكيميائية جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستكية المكونة من "البولي إيثيلن"، وتحويلها إلى مواد طبيعية ذات فائدة دوائية، من خلال فطريات معدلة جينيًّا.

وفي حين أن البلاستيك يلعب دورًا رئيسًا في حياتنا اليومية، إذ تتنبأ بعض التقديرات بارتفاع الإنتاج العالمي من البلاستيك إلى 1.1 مليار طن سنويًّا بحلول عام 2040، إلا أن حجم النفايات البلاستيكية في ازدياد مستمر.