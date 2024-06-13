هل الذكاء الاصطناعي قادر على إعادة تشكيل التعليم في مرحلة الطفولة؟

أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في قطاعات عديدة، كاستكشاف الفضاء والطب، وهو الآن على وشك تعزيز تعليم الأطفال بشكل كبير، بحسب أليكس جالفاني، الرئيس التنفيذي لشركة Age of Learning الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرها كاليفورنيا.

وفي مقابلة حديثة مع قناة "فوكس نيوز"، شارك جالفاني رؤى حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل التجارب التعليمية لملايين الأطفال، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي كان معنا منذ فترة طويلة، إذ كانت الأبحاث تجري في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي".

وتشمل مسيرة جالفاني المهنية مساهمات كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وكالة ناسا خلال التسعينيات، حيث عمل في برنامج المكوك الفضائي، واستخدم الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المعقدة التي لم تتمكن الطرق التقليدية من معالجتها بسهولة.