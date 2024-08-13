بالنسبة لمستخدمي أندرويد، إن تهديد البرامج الضارة يشكل مصدر قلق أكبر مما هو عليه بالنسبة لأصحاب آيفون، وهذا ليس لأن الأندرويد أكثر عرضة للخطر بطبيعته؛ بل لأنه يمثل هدفًا أوسع للمهاجمين بسبب الطرق المختلفة التي يمكن بها تثبيت التطبيقات.

فكلما ثبت تطبيقًا على جهاز أندرويد الخاص بك، فإنك تمنحه أذونات معينة، وتسمح له بالوصول إلى ميزات وبيانات مختلفة على جهازك.

على حين أن بعض الأذونات ضرورية لعمل التطبيق عملًا صحيحًا، يمكن استغلال بعضهم الآخر بوساطة البرامج الضارة.

يوجد ثلاثة أذونات بالغة الأهمية يجب فهمها وإدارتها بعناية لتقليل خطر الوقوع ضحية للبرامج الضارة وهي:

أذونات إمكانية الوصول

صمم إذن إمكانية الوصول لمساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة على التفاعل مع أجهزة أندرويد الخاصة بهم بسهولة أكبر، ومع ذلك فقد أصبح أيضًا هدفًا شائعًا للبرامج الضارة، ويمكن أن يمنح منح أذونات إمكانية الوصول لتطبيق ضار سيطرة واسعة النطاق على جهازك، بما في ذلك القدرة على قراءة التطبيقات الأخرى والتفاعل معها.

على حين أن أغلب التطبيقات التي تطلب أذونات إمكانية الوصول ليست ضارة، ولكن يجب أن تكون حذرًا، فإذا طلب تطبيق هذا الإذن، فكر فيما إذا كان يحتاج إليه حقًّا للعمل، إذا لم تكن متأكدًا، أو إذا كان التطبيق لا يوحي بالثقة، فمن الأفضل رفض الطلب.

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قراءة الإشعارات

يسمح هذا الإذن للتطبيق بقراءة إشعاراتك، بما في ذلك محتوى الرسائل والبريد الإلكتروني، يمكن للبرامج الضارة استغلال ذلك للحصول على معلومات مثل الرموز المرسلة للمصادقة الثنائية.

ومن خلال الوصول إلى هذه الرموز، يمكن للبرامج الضارة تفويض إجراءات مثل المعاملات المصرفية أو خدمات الاشتراك من دون علمك. ولحماية نفسك، راقب بعناية التطبيقات التي لديها حق الوصول إلى الإشعارات.

ولا تمنح هذا الإذن إلا للتطبيقات التي تثق بها، والتي تحتاج إليه للعمل عملًا صحيحًا.

قراءة الرسائل القصيرة

غالبًا ما تُستخدم الرسائل القصيرة لإرسال رموز الأمان وغيرها من المعلومات الحساسة، ويمكن للتطبيق الضار اعتراض هذه الرسائل وسرقة المعلومات لإجراء معاملات غير مصرح بها أو أنشطة ضارة أخرى إذا كان لديه إذن قراءة الرسائل القصيرة.

على الرغم من أن الإصدارات الأحدث من أندرويد قد ألغت هذا الإذن لصالح واجهات برمجة تطبيقات أكثر أمانًا، فإنه لا يزال من المهم التحقق من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الرسائل القصيرة الخاصة بك، وإذا صادفت تطبيقًا لديه هذا الإذن من دون حاجة واضحة، ففكر في إلغائه فورًا.