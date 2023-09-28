الكشف عن منتجات "ميتا" الجديدة للذكاء الاصطناعي

طرح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، الأربعاء، مجموعة من المنتجات الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ووصف المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، مشدداً أن من ضمن ما قدمته ميتا هو الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أو المجاني الذي يمكن دمجه في الروتين اليومي.

ومن بين المنتجات التي طرحها زوكربيرغ، نظارات ذكية يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، وأيضاً برامج "بوت" لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.

وتعد سماعة الواقع الافتراضي (ميتا كويست) الأكثر رواجا في مجال الواقع الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من أبل.

وقال زوكربيرغ، متحدثا من فناء مركزي بحرم "ميتا" المترامي الأطراف في وادي السيليكون "إن جيلا جديدا من نظارات (راي بان) الذكية من شركة ميتا سيبدأ طرحه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول بسعر 299 دولارا".

ويشتمل الجهاز على مساعد جديد من "ميتا" يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيكون قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور. وفي وقت سابق خلال التقديم، قال زوكربيرغ إن أحدث سماعات الرأس للواقع المختلط (كويست) سيبدأ طرحها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاءت تصريحات زوكربيرغ في مؤتمر (ميتا كونكت)، وهو أكبر حدث للشركة هذا العام، علاوةً على كونه أول مؤتمر ينعقد بالحضور الشخصي منذ بداية جائحة كوفيد.

كما قدم أيضا أول منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للمستهلك بما في ذلك برنامج الدردشة "ميتا إيه.آي تشات بوت" الذي يمكنه إنشاء ردود نصية وصور واقعية.