ابتكار قاتل.. نظارة واقع افتراضي تفتك بصاحبها إن مات في اللعب‎‎

أثار مؤسس منصة Meta's Oculus جدلًا واسعًا حول العالم بعد انتشار أنباء عن تصميمه منتجًا سبب الرعب للكثيرين ممن يعشقون ألعاب الفيديو.

وبحسب تقارير تقنية، فقد صمم ذلك الشخص سماعة رأس للواقع الافتراضي يدّعي أنها يمكن أن تقتلك فعليًّا، وقد يواجه صعوبة في العثور على متطوعين لتجربة السماعة نتيجة لذلك.

وتدمر سماعة NerveGear، التي صممها بالمر لوكي مبتكر سماعة Oculus، البالغ من العمر 30 عامًا، دماغ المستخدم على الفور عندما يموت في لعبة افتراضية.

ويبدو ذلك المنتج وكأنه سماعة رأس عادية بصرف النظر عن "وحدات الشحن المتفجرة" الثلاث المرعبة التي يتم توجيهها إلى جمجمة المستخدم.

وعندما يموت المستخدم فعليًّا في أثناء طريقة اللعب، تطلق الوحدات النار على رؤوسهم؛ ما يقتلهم على الفور في الوقت ذاته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترف لوكي أن الجهاز لم ينته تمامًا، ومن المحتمل أن يواجه مشكلة في الحصول على تصريح لاستخدامه حتى عندما يكون كذلك.

ووصف لوكي، الذي باع شركته Oculus إلى Meta مقابل 3 مليارات دولار في عام 2014 وهو لا يزال بعمر 21 عامًا، في منشور بمدونته، الجهاز بأنه "مذهل".

وقال "لقد أذهلتني دائمًا فكرة ربط حياتك الواقعية بالرمز الافتراضي الخاص بك - فأنت ترفع المخاطر على الفور إلى أقصى مستوى وتجبر الناس على إعادة التفكير بشكل أساس في كيفية تفاعلهم مع العالم الافتراضي واللاعبين بداخله".

وأضاف "قد تجعل الرسومات الضخمة اللعبة تبدو أكثر واقعية، ولكن التهديد بعواقب وخيمة فقط هو الذي يجعل اللعبة تبدو حقيقية بالنسبة لك ولكل شخص آخر في اللعبة".

وتابع "هذه منطقة من ميكانيكا ألعاب الفيديو لم يتم استكشافها مطلقًا، على الرغم من التاريخ الطويل للرياضات الواقعية التي تدور حول رهانات مماثلة".