كبسولة ناسا "أوريون" تعود للأرض بعد 25 يوماً حول القمر

عادت كبسولة "أوريون" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، الأحد، بنجاح، إلى الأرض بعد عبورها الغلاف الجوي، وسقطت في المحيط الهادي.

وأنهت "أوريون" رحلة استمرت لمدة 25 يوماً في الفضاء دارت فيها حول القمر وقطعت خلالها مسافة 1.4 مليون ميل في الفضاء.

واختتمت "ناسا" بعودة "أوريون" برنامجها الاستكشافي "أرتميس"، وهو الأول بعد 50 عاما من مهمة "أبولو" الأخيرة إلى القمر.

وسقطت الكبسولة في المحيط في الساعة 1740 بتوقيت جرينتش قبالة شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية، مما يدل على أن رحلة عودة رواد الفضاء المقرر إطلاقها حول القمر خلال السنوات القليلة المقبلة ما زالت عالية المخاطر.