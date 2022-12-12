كبسولة ناسا "أوريون" تعود للأرض بعد 25 يوماً حول القمر
عادت كبسولة "أوريون" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، الأحد، بنجاح، إلى الأرض بعد عبورها الغلاف الجوي، وسقطت في المحيط الهادي.
وأنهت "أوريون" رحلة استمرت لمدة 25 يوماً في الفضاء دارت فيها حول القمر وقطعت خلالها مسافة 1.4 مليون ميل في الفضاء.
واختتمت "ناسا" بعودة "أوريون" برنامجها الاستكشافي "أرتميس"، وهو الأول بعد 50 عاما من مهمة "أبولو" الأخيرة إلى القمر.
وسقطت الكبسولة في المحيط في الساعة 1740 بتوقيت جرينتش قبالة شبه جزيرة باها كاليفورنيا المكسيكية، مما يدل على أن رحلة عودة رواد الفضاء المقرر إطلاقها حول القمر خلال السنوات القليلة المقبلة ما زالت عالية المخاطر.
وهنأت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الوكالة على هذا الإنجاز، قائلة في تغريدة عبر تويتر: "أحيي فريق ناسا على عملهم في إكمال مهمة أرتميس الناجحة".
وأضافت: "لقد اقتربنا خطوة واحدة من إعادة رواد الفضاء إلى القمر".
واقتربت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية ومجموعة من الزوارق السريعة من الكبسولة بعد سقوطها لإجراء عمليات تفتيش ربما تستغرق ساعتين تقريبا، بينما وقفت السفينة "يو.إس.إس بورتلاند" على بعد نحو 8 كيلومترات، وهي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية من المقرر أن تنقل "أوريون" إلى سان دييجو في كاليفورنيا.
واستغرقت رحلة الكبسولة 25 يوما، وارتفعت خلالها فوق القمر بنحو 127 كيلومترا، وكانت أعلى نقطة بلغتها على بعد نحو 434500 كيلومتر من الأرض.
وانطلقت الكبسولة محمولة على صاروخ (نظام الإطلاق الفضائي) الذي يبلغ ارتفاعه ما يوازي 32 طابقا من قاعدته في مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن تنفصل عن الصاروخ لتخرج من مدار الأرض في طريقها نحو القمر.