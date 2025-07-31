تيك توك تطلق ميزات جديدة لتعزيز "الرقابة الأبوية"

أعلنت "تيك توك" الأربعاء إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك أدوات رقابة أبوية مُحسّنة، كما أطلقت أدوات إضافية للمُنشئين.

وتُضيف الشبكة الاجتماعية أدوات رقابة أبوية جديدة إلى ميزة "الاقتران العائلي"، التي تُتيح للآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الأمان، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ووفق الميزات الجديدة يُمكن للآباء الآن حظر حسابات مُحددة على حسابات أبنائهم المراهقين، ولا يُمكن للحسابات المحظورة التفاعل مع المراهق، ولن يرى محتوى الحساب في خلاصته.

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وسيتم مستقبلا إشعار الآباء تلقائيًا عند نشر أبنائهم المراهقين فيديو أو قصة أو صورة عامة.

ويقول "تيك توك" إن هذا سيساعد الآباء على البقاء على اطلاع بما ينشره أبناؤهم المراهقون دون التأثير على إبداعهم.

وأصبح بإمكان الآباء الآن الاطلاع بشكل أوضح على إعدادات الخصوصية التي يختارها أبناؤهم المراهقون.

وعلى سبيل المثال، يمكنهم معرفة ما إذا كان ابنهم المراهق (الذي يتراوح عمره بين 16 و17 عامًا) قد فعّل خاصية التنزيل للمحتوى الخاص به، أو ما إذا كانت قائمة متابعيه مرئية للآخرين.

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كما أطلق "تيك توك" أيضًا "وضع رعاية المبدعين"، الذي يقوم بعملية تصفية تلقائيًا جميع التعليقات المُصنّفة على أنها مسيئة أو غير لائقة أو بذيئة.

كما يُصفّي هذا الوضع تعليقات المستخدمين الذين تم الإبلاغ عن تعليقاتهم أو عدم الإعجاب بها أو حذفها.

ويُشير "تيك توك" إلى أن هذه الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية حظر المستخدم للمحتوى وحذفه.

لذلك، إذا قام أحد المبدعين بحذف أو الإبلاغ عن أنواع معينة من التعليقات بشكل متكرر، فإن احتمال ظهور هذه الأنواع من التعليقات في قسم التعليقات تقل.