مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. "غوغل" تطلق تطبيقًا للبحث على ويندوز‎‏

في خطوة تعكس طموحها لتوسيع نطاق البحث خارج حدود الإنترنت، كشفت شركة غوغل عن تطبيق تجريبي جديد لأنظمة ويندوز، يدمج بين البحث المحلي والبحث السحابي، مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التطبيق في إطار جهود الشركة لإعادة تعريف تجربة البحث، لتشمل مختلف مصادر المعلومات على الجهاز الشخصي والسحابة، وليس فقط على شبكة الإنترنت.

التطبيق الجديد، المتاح حاليًّا عبر منصة Google Labs، يحمل اسم "Google app for Windows"، ويمنح المستخدمين تجربة بحث موحد تشمل: الملفات المخزنة محليًّا على الجهاز ومحتويات Google Drive، ونتائج من شبكة الإنترنت.

وبدلاً من التنقل بين مستعرض الملفات، وخدمات التخزين السحابي، والمتصفح، يمكن تشغيل التطبيق عبر اختصار Alt + Space لفتح نافذة بحث فورية تعرض النتائج من جميع المصادر في واجهة واحدة.

ووفقًا لـ"غوغل"، فإن التطبيق يعمل على نظامي ويندوز 10 و11، لكنه لا يزال في مرحلته التجريبية الأولى، ومتاح فقط لمجموعة محدودة من المستخدمين عبر قائمة انتظار خاصة.

ذكاء اصطناعي لفهم الشاشة وتفسير المحتوى

لا تقتصر قدرات التطبيق على البحث النصي فحسب، بل تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم المحتوى المعروض على الشاشة في الوقت الحقيقي. ويستفيد من تقنيات مطورة ضمن مشاريع Gemini وGoogle Lens، ما يتيح له تفسير النصوص الظاهرة على الشاشة.

بالإضافة إلى تبسيط المفاهيم المعقدة، وتلخيص الفقرات والمحتويات، وشرح الكلمات أو العبارات الغامضة بمجرد تظليلها، ويوفر التطبيق أيضًا أجوبة مشروحة وسياقية داخل نافذة البحث، ما يمنح المستخدم رؤية أعمق حول ما يتصفحه.

قيود حالية وتجارب أولية

ورغم الإمكانيات المتقدمة، لا يدعم التطبيق حتى الآن التكامل مع خدمات سحابية من أطراف ثالثة مثل Dropbox، أو أدوات العمل التعاوني مثل Microsoft Teams وSlack. وتركز غوغل حاليًّا على دمج البحث المحلي مع منظومتها السحابية المرتبطة بحساب المستخدم الشخصي.

من الجانب الأمني، أكدت غوغل أن جميع عمليات البحث مرتبطة بـحساب Google ID الخاص بالمستخدم، بهدف ضمان الخصوصية وحماية البيانات.

ويُشترط الانضمام إلى قائمة الانتظار عبر Google Labs لتجربة التطبيق، في وقت تختبر فيه الشركة مدى فاعلية التجربة مع عدد محدود من المختبرين.

نقلة في مفهوم البحث

تُعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على رؤية غوغل لمستقبل البحث، والذي لم يعد مقتصرًا على شبكة الإنترنت فقط، بل بات يشمل كامل بيئة عمل المستخدم الرقمية، سواء كانت محلية أو سحابية، وذلك ضمن تجربة موحدة وسلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.