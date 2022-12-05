تطوير مستشعر من الألياف الكربونية لقراءة الشفاه

وقال الأستاذ الدكتور بينغ بي، المشارك في الدراسة، إن "نظام تمييز لغة الشفاه يمكن أن يترجم جملا كاملة بشكل مباشر وسريع عند الأشخاص المصابين بالإعاقات الصوتية، ما يمكنهم من التواصل اليومي الفعال" وفقا لموقع فيز دوت أورغ.

وصمم الباحثون المستشعر المرن، من غشاء ناتج عن تجميع ألياف كربونية موضوعة بشكل متواز أو عشوائي فوق بعضها، ما يحقق حساسية مرتفعة ومجالا واسعا من التطبيقات العملية.

ويستطيع المستشعر، أن يلتقط معلومات كثيرة من حركة عضلات الوجه وتمييز التغيرات المختلفة على الوجه، ما يتطلب أن يكون المستشعر فائق المرونة.

وتختلف المستشعرات التقليدية، بأنها مصنوعة من معدن صلب وثقيل، أما المستشعر الجديد المرن فيتلاءم مع الجلد البشري دون التسبب بأي إزعاج.