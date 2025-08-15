لضمان الأداء والخصوصية.. إعدادات يجب ضبطها عند استخدام "ويندوز" جديد

يتجاوز إعداد جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام "ويندوز" مجرد إنشاء حساب وتسجيل الدخول، وهو ما يدعو إلى ضبط بعض الإعدادات الرئيسة للحفاظ على سلاسة النظام وحماية الخصوصية.

وتأتي جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة، التي تعمل بنظام "ويندوز" تقريبًا مثبتة مسبقًا بنظام "ويندوز 11"، الذي يمنح مجموعة من الميزات يمكن أن تؤدي إلى إبطاء النظام.

تعطيل التطبيقات

وقد يبدو جهاز الكمبيوتر الجديد سريعًا في البداية، ولكنه قد يصبح بطيئًا تدريجيًا إذا لم توقف تشغيل بعض التطبيقات والخدمات التي تعمل في الخلفية، والتي عادة ما تكون مثبتة مسبقًا من الشركة المصنعة، أو من خدمات "ويندوز"، ويمكن أن يساعد تعطيلها أو حذفها على تسريع جهاز الكمبيوتر.

ولمنع التطبيقات من إبطاء النظام، انقر على زر "ابدأ" وافتح "إدارة المهام"، ومن هناك، يمكنك معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للموارد، وإذا لم يكن التطبيق مرتبطًا بوظيفة أساسية في النظام، فمن الآمن تعطيله عبر النقر بزر الماوس الأيمن عليه واختيار "تعطيل".

وإذا كنت لا تحتاج التطبيق يمكنك إلغاء تثبيته، لكن إنتبه، لا يجب إيقاف أي عملية أو خدمة أساسية في "ويندوز"، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة، ويمنع نظامك من العمل بشكل صحيح.

إيقاف التأثيرات المرئية

ويأتي "ويندوز" مزودًا بالعديد من التأثيرات المرئية، مثل الرسوم المتحركة والظلال أسفل النوافذ والانتقالات السلسة عند فتح التطبيقات أو إغلاقها، وهذه التأثيرات تجعل الواجهة تبدو أكثر أناقة وحداثة، لكنها تثقل كاهل وحدة المعالجة المركزية "CPU" ووحدة معالجة الرسومات "GPU"، مما قد يبطئ نظامك، خاصة على الأجهزة منخفضة المواصفات.

ومن أجل تعطيل التأثيرات المرئية، انقر بزر الماوس الأيمن على قائمة "ابدأ" وانتقل إلى "النظام" ومن ثم إبحث عن "إعدادات النظام المتقدمة"، وضمن علامة التبويب "خيارات متقدمة"، انقر على زر "الإعدادات" في قسم "الأداء"، وفي نافذة "خيارات الأداء" التي تنبثق، يمكنك إما اختيار "الضبط لأفضل أداء" لإيقاف جميع التأثيرات أو تحديد "مخصص" لتعطيل التأثيرات التي لا تريدها فقط.

التخلص من النوافذ المنبثقة

ويعرض "ويندوز" افتراضيًا إشعارات منبثقة تتضمن نصائح واقتراحات وتحديثات للميزات لتحسين تجربتك، وعلى الرغم أنها قد تكون مفيدة أحيانًا، إلا أنها مشتتة للانتباه، لذا من الأفضل إيقافها، وبينما يسهّل ذلك العمل على الكمبيوتر، لكنه أيضًا يسرّع عملية تسجيل الدخول بشكل طفيف، ويقلّل من نشاط الخلفية.

ولتقليل من النوافذ المنبثقة والاقتراحات المزعجة، انقر بزر الماوس الأيمن على زر "ابدأ"، وافتح تطبيق "الإعدادات"، وانتقل إلى "النظام" ومن ثم "الإشعارات"، ومرر للأسفل إلى قسم "الإعدادات الإضافية"، الآن قم بإلغاء أي خيارات لا تجدها مفيدة.

تغيير إعدادات الخصوصية

وفي حين أن بعض ميزات "ويندوز" مثل تتبع الموقع قد تكون مفيدة لتطبيقات، مثل: "الطقس" و"الخرائط" و"متجر مايكروسوفت"، إلا أن البعض الآخر قد يبدو مزعجًا.

وذلك يعدّ تعديل إعدادات الخصوصية من أول الأشياء التي يجب القيام بها عند إعداد جهاز كمبيوتر جديد، ولتقليل كمية البيانات المرسلة إلى مايكروسوفت، انتقل إلى الإعدادات وحدد الخصوصية والأمان ومن بعدها التشخيصات والملاحظات، واضبط الخيارات بما يناسب تفضيلاتك.

وبعد ذلك، انتقل إلى علامة التبويب "عام" وأوقف تشغيل الخيار الذي يسمح للتطبيقات باستخدام معرف الإعلانات الخاص بك للإعلانات المخصصة، إضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا مراجعة أذونات التطبيقات لإدارة الوصول إلى موقعك والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والبيانات الحساسة الأخرى، وتعطيل الأذونات غير الضرورية.

إيقاف سجل الحافظة

ويأتي نظاما "ويندوز 10 و11" مزوّدين بميزة تسمى سجل الحافظة، والتي تحفظ كل ما تنسخه، سواءً كان نصًا أو صورًا أو روابط، لتتمكن من الوصول إليها بسهولة لاحقًا.

ورغم أنها تكون ميزة مفيدة، إلا أنها قد تسبب بعض القلق بشأن الخصوصية إذا كنت تشارك جهازك مع آخرين، لأنهم قد يتمكنون من رؤية معلومات حساسة نسختها.

لذلك من الأفضل إبقاء هذه الميزة معطّلة من خلال النقر بزر الماوس الأيمن على زر "ابدأ" وافتح تطبيق "الإعدادات" ثم انتقل إلى "النظام" وحدد "الحافظة"، وإلغاء تفعيل خيار "سجل الحافظة". ويساعد هذا على منع تخزين المحتوى المنسوخ على الجهاز.