إيلون ماسك يطور شريحة دماغية جديدة أكثر كفاءة وفاعلية (فيديو)

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة "نيورالينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك والمختصة في الشرائح العصبية إن الشركة تطور شريحة دماغية جديدة.

وستتطلب الشريحة الجديدة نصف عدد الأقطاب الكهربائية المستخدمة في الشرائح السابقة، مما سيجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وفق "رويترز".

وأضافوا في بث مباشر على منصة "إكس" أنهم يتخذون تدابير أخرى لتخفيف المخاطر المرتبطة بزرع الشرائح في الدماغ.

ومن بين تلك المخاطر، بحسب المسؤولين، نحت سطح الجمجمة وخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى المستوى الطبيعي.

واتخذت "نيورالينك" هذه التدابير بعد أن واجه أول مشارك في التجربة مشكلات مع الأسلاك الرقيقة المستخدمة في تركيب الشريحة المزروعة في الدماغ.