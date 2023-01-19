ابتكار جلد فضائي لحصاد طاقة الشمس

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "إيه سي إس نانو" العلمية، إمكانية استخدام الحاجز النانوي بالتكامل مع مستشعرات المركبة وموادها المعقدة، بفضل نظام خاص للحفاظ على الحرارة الداخلية.

وقال الأستاذ الدكتور رافي سيلفا، المشارك في البحث، إن "بيئة الفضاء خطيرة على البشر والأجهزة، وتوجد حلول للحماية منها ولكنها معقدة وتفرض قيودا صعبة فيما يتعلق بالتحكم الحراري".

وأضاف: "يمتاز الجلد النانوي الجديد بمقاومة الحرارة والإشعاعات المضرة، فضلا عن قدرته على حصاد الطاقة لاستخدامها فيما بعد"؛ وفقا لموقع فيز دوت أورغ.