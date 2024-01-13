كيف تحمي أطفالك من مخاطر منصة ألعاب "روبلوكس"؟

* نصائح تساعد على سلامة الأطفال

ولحسن الحظ، تقدم العديد من المنصات الشائعة على الإنترنت نصائح للآباء ومقدمي الرعاية من شأنها تسليط الضوء على إعدادات السلامة المختلفة المتاحة. في هذا السياق، تعتمد روبلوكس معايير مجتمعية تحدد السلوك المقبول وغير المقبول، وأيضًا يوجد مشرفون يقومون بمراجعة المحتوى غير المناسب وإزالته، إضافة إلى مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية وإعدادات الأمان. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكم في الحفاظ على سلامة أطفالكم على روبلوكس.

تسجيل العمر الصحيح

تأكد من قيام طفلك بإنشاء حساب باستخدام عمره الصحيح في روبلوكس، لأنه يتم تمكين بعض إعدادات الأمان وأدوات الرقابة الأبوية افتراضياً للأطفال دون سن 13 عاماً. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراجعة الإعدادات للتأكد من إنشائها بالشكل المناسب.

حافظ على خصوصية حساب طفلك

يعد الحفاظ على خصوصية حساب الطفل على روبلوكس أمراً مهماً لعدة أسباب. أولاً سوف يحميهم من الغرباء عبر السماح للأصدقاء بالاتصال بهم فقط، بحيث تقل احتمالية تواصلهم مع الغرباء أو المحتالين المحتملين. كذلك سيمنحك الحساب الخاص أيضًا مزيداً من التحكم في قائمة أصدقائهم، مما يضمن أنهم يتفاعلون فقط مع الأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم.

تحديد قائمة الألعاب المناسبة لعمر طفلك

لن تكون جميع الألعاب الموجودة على روبلوكس مناسبة لطفلك. لذلك تحتوي المنصة على إعداد يتيح للآباء ومقدمي الرعاية تحديد ما يمكن أن يلعبه أطفالهم من خلال السماح لهم بإنشاء قوائم من الألعاب المناسبة لعمرهم. ويمكنكم أيضًا إيقاف دفع الأموال داخل التطبيق أو وضع حدود شهرية له.

إدارة إعدادات الاتصال

يمكنكم إدارة من يستطيع طفلكم التحدث إليه عن طريق تعطيل الدردشة تماماً أو حصرها بالأصدقاء فقط. ويمكنكم أيضًا إيقاف تشغيل البريد الوارد لمنع أطفالكم من تلقي الرسائل المباشرة.

استكشف المنصة مع طفلك

أطلب من طفلك أن يقدم لك عرضاً توضيحياً للمنصة، لمساعدتك على فهم كيفية استخدامه لها. كذلك يمكنك استكشاف بعض أدوات الرقابة الأبوية مع طفلك، ويمكنك أيضًا التفكير في إنشاء حسابك الخاص ولعب الألعاب بنفسك.

إجراء محادثات منتظمة حول الألعاب

من المهم أيضًا التحدث مع طفلك بشأن أنواع الألعاب التي يلعبها وفهم الميزات المختلفة. لذلك استمر في إجراء محادثات منتظمة معه حول ما يفعله عبر الإنترنت. واطرح على طفلك أسئلة مثل ما هي الألعاب التي كنت تلعبها على روبلوكس مؤخراً أو ما هي الأنظمة الأساسية التي كنت تستخدمها لممارسة الألعاب؟

وضع حدود زمنية

يعد تحديد حدود زمنية للطفل الذي يستخدم الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامته ورفاهيته. ومن خلال وضع حدود زمنية، يمكن للوالدين مساعدة الأطفال في الحفاظ على توازن صحي بين فوائد ومخاطر الإنترنت.