كيف تحمي أطفالك من مخاطر منصة ألعاب "روبلوكس"؟
بدأ الآباء يدركون فوائد الألعاب عبر الإنترنت، لكنهم أصبحوا أيضًا أكثر وعياً بالمخاطر التي يواجهها أطفالهم بسببها، وعلى وجه الخصوص في منصة "روبلوكس". إذ أنه يمكن للأطفال في هذه المنصة أن يتعرضوا لمحتوى غير مناسب لعمرهم واتصالات غير مرغوب فيها وكذلك الاحتيال.
و"روبلوكس" عبارة عن منصة ألعاب تحتوي على أكثر من 500 مليون لعبة، ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم نشط شهرياً، حيث يمكن للاعبين إنشاء ألعابهم الخاصة ونشرها.
كما يمكن أن تكون المنصة أداة تعليمية رائعة للمساعدة في تعليم الأطفال مهارات جديدة مثل البرمجة. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض المخاطر، من حيث أنه يمكن للمستخدمين الآخرين إنشاء ألعاب تحتوي على موضوعات خاصة بالبالغين أو غير مناسبة للأولاد، قد يراها طفلك. كذلك، يمكن للاعبين استخدام ميزات الاتصال الخاصة بروبلوكس للتحدث مع بعضهم البعض أثناء اللعب. وهذا يعني أن هناك خطر التنمر عبر الإنترنت أو الاتصال غير المرغوب فيه.
* نصائح تساعد على سلامة الأطفال
ولحسن الحظ، تقدم العديد من المنصات الشائعة على الإنترنت نصائح للآباء ومقدمي الرعاية من شأنها تسليط الضوء على إعدادات السلامة المختلفة المتاحة. في هذا السياق، تعتمد روبلوكس معايير مجتمعية تحدد السلوك المقبول وغير المقبول، وأيضًا يوجد مشرفون يقومون بمراجعة المحتوى غير المناسب وإزالته، إضافة إلى مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية وإعدادات الأمان. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكم في الحفاظ على سلامة أطفالكم على روبلوكس.
تسجيل العمر الصحيح
تأكد من قيام طفلك بإنشاء حساب باستخدام عمره الصحيح في روبلوكس، لأنه يتم تمكين بعض إعدادات الأمان وأدوات الرقابة الأبوية افتراضياً للأطفال دون سن 13 عاماً. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراجعة الإعدادات للتأكد من إنشائها بالشكل المناسب.
حافظ على خصوصية حساب طفلك
يعد الحفاظ على خصوصية حساب الطفل على روبلوكس أمراً مهماً لعدة أسباب. أولاً سوف يحميهم من الغرباء عبر السماح للأصدقاء بالاتصال بهم فقط، بحيث تقل احتمالية تواصلهم مع الغرباء أو المحتالين المحتملين. كذلك سيمنحك الحساب الخاص أيضًا مزيداً من التحكم في قائمة أصدقائهم، مما يضمن أنهم يتفاعلون فقط مع الأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم.
تحديد قائمة الألعاب المناسبة لعمر طفلك
لن تكون جميع الألعاب الموجودة على روبلوكس مناسبة لطفلك. لذلك تحتوي المنصة على إعداد يتيح للآباء ومقدمي الرعاية تحديد ما يمكن أن يلعبه أطفالهم من خلال السماح لهم بإنشاء قوائم من الألعاب المناسبة لعمرهم. ويمكنكم أيضًا إيقاف دفع الأموال داخل التطبيق أو وضع حدود شهرية له.
إدارة إعدادات الاتصال
يمكنكم إدارة من يستطيع طفلكم التحدث إليه عن طريق تعطيل الدردشة تماماً أو حصرها بالأصدقاء فقط. ويمكنكم أيضًا إيقاف تشغيل البريد الوارد لمنع أطفالكم من تلقي الرسائل المباشرة.
استكشف المنصة مع طفلك
أطلب من طفلك أن يقدم لك عرضاً توضيحياً للمنصة، لمساعدتك على فهم كيفية استخدامه لها. كذلك يمكنك استكشاف بعض أدوات الرقابة الأبوية مع طفلك، ويمكنك أيضًا التفكير في إنشاء حسابك الخاص ولعب الألعاب بنفسك.
إجراء محادثات منتظمة حول الألعاب
من المهم أيضًا التحدث مع طفلك بشأن أنواع الألعاب التي يلعبها وفهم الميزات المختلفة. لذلك استمر في إجراء محادثات منتظمة معه حول ما يفعله عبر الإنترنت. واطرح على طفلك أسئلة مثل ما هي الألعاب التي كنت تلعبها على روبلوكس مؤخراً أو ما هي الأنظمة الأساسية التي كنت تستخدمها لممارسة الألعاب؟
وضع حدود زمنية
يعد تحديد حدود زمنية للطفل الذي يستخدم الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامته ورفاهيته. ومن خلال وضع حدود زمنية، يمكن للوالدين مساعدة الأطفال في الحفاظ على توازن صحي بين فوائد ومخاطر الإنترنت.
لا تمنح طفلك إمكانية الوصول إلى معلومات بطاقتك الائتمانية
روبلوكس منصة مليئة بالإعلانات والمطالبات بشراء عملة روبلوكس الخاصة بها. وإذا كان أطفالك يريدون شراء هذه العملة، فافعل ذلك نيابةً عنهم، وحدد سقفاً ثابتاً لنفسك ولهم، وتأكد من عدم حفظ معلومات بطاقة الائتمان عن طريق الخطأ على أجهزتهم لاستخدامها في المستقبل.
قم بزيارة مراكز الأمان على الإنترنت
لتحديث معلوماتك، قم بزيارة مراكز الأمان عبر الإنترنت للحصول على مزيد من النصائح والإرشادات عن الألعاب وعن كيفية التحدث مع طفلك وغير ذلك الكثير. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول إعداد أدوات الرقابة الأبوية على روبلوكس، يمكنك استشارة أحد معارفك على أن يكون على اطلاع بالموضوع، أو أحد خبراء التكنولوجيا.