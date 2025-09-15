مايكروسوفت تُتيح اختبار سرعة الإنترنت مباشرة في ويندوز 11

تعمل شركة مايكروسوفت على تبسيط عملية قياس سرعة الإنترنت لمستخدميها، حيث ستتيح قريباً ميزة جديدة في نظام ويندوز 11 تسمح بإجراء اختبار سرعة الشبكة مباشرة من شريط المهام، دون الحاجة لأي برامج أو مواقع خارجية.

وسيلة سريعة

تم رصد هذه الميزة في أحدث النسخ التجريبية من نظام ويندوز 11، وهي حالياً مخفية ضمن إعدادات المعاينة. وتعتمد الميزة الجديدة على قائمة السياق التي تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الشبكة في شريط النظام، حيث ستظهر خياراً جديداً لإجراء الاختبار بسرعة وسهولة.

أخبار ذات علاقة ميزة الاسترداد السريع في ويندوز 11.. وداعا لفشل التشغيل

إضافة إلى ذلك، يوجد زر جديد في لوحة إعدادات الواي فاي السريعة يؤدي نفس الوظيفة، حيث يفتح أداة اختبار سرعة الشبكة المدمجة في محرك البحث Bing عبر المتصفح الافتراضي للمستخدم. وهذه الخطوة تجعل الوصول إلى معلومات سرعة الإنترنت أسهل بكثير مقارنة بالطريقة التقليدية، التي تعتمد غالباً على مواقع مثل speedtest.net أو برامج طرف ثالث لقياس سرعة التحميل والرفع.

بذلك، ستوفر هذه الميزة للمستخدمين وسيلة سريعة لتشخيص أي مشاكل محتملة في الشبكة، والتأكد من أن سرعة التحميل والرفع تتوافق مع السرعة التي يدفعون مقابلها. فمع تزايد الاعتماد على خدمات البث المباشر، والألعاب عبر الإنترنت والعمل عن بعد، أصبح من الضروري معرفة جودة الاتصال بشكل فوري ودقيق.

دمج أدوات مفيدة

يأتي هذا التطوير في سياق جهود مايكروسوفت المستمرة لتحسين تجربة المستخدم في ويندوز 11، عبر دمج أدوات مفيدة مباشرة في النظام، بدلاً من الاعتماد على برامج خارجية أو خدمات على الإنترنت.

وتتيح هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين توفير الوقت والجهد، خصوصاً عند الحاجة إلى اختبار الشبكة بشكل متكرر أو عند مواجهة بطء مفاجئ في الاتصال. وبحسب التقارير، ستتوفر الميزة في التحديثات القادمة لنظام ويندوز 11، وستظل متاحة للمستخدمين ضمن النسخ التجريبية قبل أن تصبح جزءاً من الإصدار النهائي.

ومع إدراجها مباشرة في شريط المهام، سيكون من الممكن معرفة سرعة الإنترنت بنقرة واحدة فقط، ما يعكس التوجه الحالي لشركة مايكروسوفت نحو تسهيل الوصول إلى الأدوات الضرورية وتحسين كفاءة الاستخدام اليومي.

في النهاية، يمثل هذا التحديث خطوة مهمة لمستخدمي ويندوز 11، خاصة الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت في حياتهم اليومية والمهنية، حيث يجمع بين السرعة والسهولة والدقة في الوصول إلى معلومات الشبكة دون الحاجة إلى أي برامج خارجية.