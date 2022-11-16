"انزلاق الثعبان".. ظاهرة فريدة على سطح الشمس

التقطت المركبة الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ظاهرة نادرة تمثلت في لحظة يبدو فيها وكأن "الثعبان" ينزلق عبر سطح الشمس بسرعة 380.000 ميل في الساعة.

وتوصف الظاهرة الفريدة بأنها "أنبوب" من الغازات الباردة في الغلاف الجوي تشق طريقها عبر المجال المغناطيسي للشمس، وبينما يظهر مقطع فيديو أنها تتحرك عبرها، فقد استغرق الأمر في الواقع 3 ساعات للانتقال من جانب إلى آخر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ما يجعل "الثعبان" مثيرًا للفضول هو أنه بدأ من منطقة نشطة شمسيًّا اندلعت لاحقًا، وأطلقت مليارات الأطنان من البلازما في الفضاء.

ويشير الحدث إلى أنه يمكن استخدام الظاهرة كعلامة تحذير للانفجارات المستقبلية على الشمس لأن المسبار الشمسي حددها ببضع أدوات.