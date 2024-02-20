أشرف الذهبي.. باحث تونسي يلتحق بـ"ناسا" لسبر أغوار الكواكب
نجح الباحث التونسي الشاب أشرف الذهبي في الانضمام حديثا إلى فريق الباحثين في مجال الكواكب خارج المجموعة الشمسية بمركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ونشرت وكالة "ناسا" اسم الباحث التونسي على موقعها الرسمي من بين الباحثين الذين يعملون لديها.
ويعمل الذهبي مع باحثين آخرين على مفاهيم "تشكّل الكواكب في الأقراص الكوكبية الأولى وتطوّرها بعد ذلك والظروف الفيزيائية التي تؤثر على العمليات الكوكبية خارج المجموعة الشمسية".
والشاب باحث وناشط في الجمعية التونسية للفضاء، أقام شبكة علاقات علمية أكاديمية مع عدد من الأساتذة والباحثين، مستثمرا دراسته في الولايات المتحدة في اختصاص علوم الفضاء.
وقال أحمد الفاضل رئيس الجمعية التونسية للفضاء إنّ الشاب التونسي كان من المتفوقين في جامعته بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنه كان على علاقة وثيقة بالهيئة التدريسية، وهو ما يفتح له آفاقا بعد التخرج، والحصول على حوافز لمواصلة أبحاثه في مجال علوم الفضاء.
وأوضح الفاضل أنّ "الذهبي بدأ مسيرته المهنية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مجال علوم الفضاء وتحديدا البحوث خارج المجموعة الشمسية، وهو من أبرز المواضيع التي يتم الاشتغال عليها في أكبر مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة في مجال علوم الفضاء".
ويأتي انضمامه إلى "ناسا" بعد تخرّجه من جامعة "ويليامز" بمقاطعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة في اختصاص الفيزياء الفلكية والرياضيات، وفوزه بجائزة "ميلهام" في علم الفلك بالجامعة، بحسب ما نقلته الجمعية التونسية للفضاء.
وليس التونسي الوحيد الذي اقتحم مجال البحوث في علوم الفضاء داخل وكالة الفضاء الأمريكية، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أعلنت الجمعية التونسية للفضاء انضمام الدكتورة التونسية سلمى البركاوي رسميا لمختبر الدفع النفاث بوكالة الفضاء الأمريكية لتكون بذلك أول أعضاء الجمعية الذين يصلون إلى هذا المنصب الهام في مجال الفضاء على المستوى الدولي، وفق بيان للجمعية.
وقبل ذلك سنة 2019 التحق الباحث التونسي زياد التايب بقائمة العلماء العرب الذين اختارتهم الوكالة للعمل معها بعد اختيار مشروعه المتعلّق بابتكار منظومة لرجل آلي يتمتع بقدرة ذاتية على تطوير إدراكه لمحيطه؛ ما يجعله الأقرب إلى الذكاء البيولوجي للإنسان ليكون بذلك ضمن فريق رواد الفضاء مستقبلا.