أشرف الذهبي.. باحث تونسي يلتحق بـ"ناسا" لسبر أغوار الكواكب

وقال أحمد الفاضل رئيس الجمعية التونسية للفضاء إنّ الشاب التونسي كان من المتفوقين في جامعته بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنه كان على علاقة وثيقة بالهيئة التدريسية، وهو ما يفتح له آفاقا بعد التخرج، والحصول على حوافز لمواصلة أبحاثه في مجال علوم الفضاء.

وأوضح الفاضل أنّ "الذهبي بدأ مسيرته المهنية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في مجال علوم الفضاء وتحديدا البحوث خارج المجموعة الشمسية، وهو من أبرز المواضيع التي يتم الاشتغال عليها في أكبر مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة في مجال علوم الفضاء".

ويأتي انضمامه إلى "ناسا" بعد تخرّجه من جامعة "ويليامز" بمقاطعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة في اختصاص الفيزياء الفلكية والرياضيات، وفوزه بجائزة "ميلهام" في علم الفلك بالجامعة، بحسب ما نقلته الجمعية التونسية للفضاء.