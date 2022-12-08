تطوير أول غواصة "درون" متقدمة للعمليات العسكرية
طورت شركة "إم سابز" البريطانية، أول غواصة عسكرية متقدمة ذاتية القيادة (درون) ضمن مشروع "سيتوس" العسكري.
وتصل الغواصة ذاتية القيادة إلى عمق يفوق جميع الغواصات العسكرية، وتقطع مسافة 1600 كيلومتر في الرحلة الواحدة.
ومنحت البحرية الملكية البريطانية شركة "إم سابز" عقدا بقيمة 19 مليون دولار لبناء الغواصة، التي تُبحر ذاتيا دون طاقم قيادة.
وتخطط الحكومة البريطانية لحماية مناطق البنية التحتية الحساسة، ومراقبة النشاطات تحت المائية بواسطة الغواصة، خلال عامين من الآن، وفقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "نظرا للتهديدات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية المائية لبريطانيا، وجب عليها أن تحمي نفوذها باستخدام تقنيات متقدمة".
ونجحت الغواصة ذاتية القيادة في اجتياز المرحلة الأولية من اختبارات القيادة، من خلال تشغيلها بشكل منفرد أو مع غواصات بطاقم قيادة.
ويفوق العمق الذي وصلت إليه الغواصة ذاتية القيادة جميع الأرقام التي حققتها غواصات عسكرية سابقة، لتصبح بذلك أكبر غواصة معقدة تشغلها البحرية البريطانية.
ويماثل حجم الغواصة حافلة من طابقين بطول 12 مترا، وعرض يبلغ 2.2 متر، ويصل وزنها إلى 17 طنا، وبالإمكان وضعها في حاوية شحن، ما يسمح بنقلها حول العالم وشحنها إلى مناطق الحاجة العسكرية.
ويساعد تصميم الغواصة بأن تعمل بالتوافق مع سفن البحرية الملكية، فضلا عن سفن حلفائها، وتتيح بنيتها الهندسية إمكانية إضافة قسم جديد لمضاعفة سعتها.
ولتقييم عمل الغواصة واختبار تقنياتها الجديدة، ومعرفة كيفية تشغيلها بالتكامل مع أسطول البحرية البريطانية، استثمرت الحكومة البريطانية في سفينة اختبار مصممة بشكل خاص لإجراء التجارب.
وقال بريت فانيوف، المدير التنفيذي في شركة "إم سابز": "نتطلع إلى متابعة العمل مع البحرية الملكية في المستقبل، لتطوير وتوظيف مشروع الغواصة في إطار مصلحة البلاد العليا"، وفقا لموقع "إنترستنغ إنجينرينغ".
وتوظف السفن حاليا طائرات دون طيار لعمليات المراقبة والتتبع، وعملت الحكومة البريطانية سابقا على تطوير غواصات متقدمة لمواجهة الأخطار العسكرية المحدقة في الأعوام المقبلة.
ومن المخطط البدء حاليا بتوزيع الغواصة الجديدة من وكالة "صاب مارين ديليفري" في المملكة المتحدة.