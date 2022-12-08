تطوير أول غواصة "درون" متقدمة للعمليات العسكرية

وتخطط الحكومة البريطانية لحماية مناطق البنية التحتية الحساسة، ومراقبة النشاطات تحت المائية بواسطة الغواصة، خلال عامين من الآن، وفقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "نظرا للتهديدات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية المائية لبريطانيا، وجب عليها أن تحمي نفوذها باستخدام تقنيات متقدمة".