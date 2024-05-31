حرارة الهواتف الذكية ترتفع في الصيف.. الحل هنا

تواجه مناطق كثيرة في العالم موجات حر شديدة خلال فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية؛ ما قد يؤدي إلى صعوبة العمل على البشر، بسبب فقدان الطاقة.

وبالمثل، تواجه الهواتف الذكية التي نستخدمها أيضًا عبئًا هائلاً في مثل هذه الأيام، وهي مجرد أجهزة كمبيوتر تناسب راحة يدنا وتأتي مزودة بأدوات يمكن أن تسخن، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تقنية شحن البطاريات التي يمكنها رفع درجة الحرارة.

لذا، ماذا يجب أن تفعل لمنع حدوث تلف في هاتفك، وكيف يمكن أن تعتني بهاتفك عندما تصل الحرارة إلى هذه المستويات؟ فيما يلي دليل مفصل بشأن ما يمكنك وما لا يمكنك فعله بهواتفك عندما تتجاوز درجة الحرارة الـ 45 درجة.