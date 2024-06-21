هل تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي لملصقات تحذيرية؟

يعتقد خبراء الصحة أن منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"تيك توك"، و"إنستغرام"، و"إكس" وغيرها، يجب أن تكون ملزمة قانونًا بوضع ملصقات تحذيرية صحية مشابهة لتلك التي يتم وضعها على منتجات التبغ والكحول، كونها تؤدي إلى الإدمان وتؤثر على الصحة النفسية، خاصة على المستخدمين الشباب.

تخلق خطرًا كبيرًا

تواجه شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقًا متزايدًا من خبراء الصحة، بشأن دورها في تقديم بيئات عبر الإنترنت قد تسبب الإدمان، وغالبًا ما تكون سامة لمستخدميها.

وفي أبريل الماضي، أفادت جمعية علم النفس الأمريكية أن المراهقين يقضون ما يقرب من 5 ساعات يوميًّا على مواقع مثل "يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، في حين أشارت دراسة أخرى إلى وجود علاقة مباشرة بين الأفكار الانتحارية لدى الشباب واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المنصات يمكن أن تخلق خطرًا كبيرًا قد يُلحق الضرر بالصحة العقلية والرفاهية للمستخدمين الشباب.