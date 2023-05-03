IBM تبحث تقليص وظائف يمكن تعويضها بالذكاء الاصطناعي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي أم" IBM الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا أنه يتطلع إلى تقليص القوة العاملة في القطاع الإداري لشركته بنحو الثلث.

وأرجع المسؤول تلك الخطوة إلى أن هذه الوظائف باتت فائضة عن الحاجة بسبب تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال آرفيند كريشنا في مقابلة مع قناة "بلومبرغ" أخيرًا إن شركته ستصدر قرارًا بوقف مؤقت للتوظيف في المكاتب الخلفية، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الاستغناء عن 7,800 وظيفة على مدى سنوات عدة.

وأضاف كريشنا أن هذه الأعمال التي لا تتطلب تعاملًا مباشرًا مع العملاء يشغلها نحو "26 ألف موظف تقريبًا".

وأردف: "يمكنني بسهولة رؤية 30% منهم يتم استبدالهم على مدى 5 سنوات بالذكاء الاصطناعي والعمل الآلي".

ولفت تقرير "بلومبرغ" إلى أن موظفي المكاتب الإدارية هم مجرد جزء بسيط من نحو 260 ألف موظف في "آي بي إم"، وقد واصلت الشركة التوظيف في مجالات معينة حتى بعد تسريحها نحو 5 آلاف شخص في قطاعات أخرى.

لكن في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، حذَّر المتحدث باسم الشركة من أنه لا يوجد حاليًّا وقف مؤقت للتوظيف في الشركة.

وأضاف: "نحن نتعامل بشكل انتقائي للغاية عند التوظيف في مجالات لا تمس عملاءنا أو التكنولوجيا بشكل مباشر".