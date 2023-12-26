بطاريات السيارات الكهربائية.. مستقبل الطاقة في المنازل

مع تحول العالم من محطات الطاقة الكبرى إلى أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ظهرت طريقة أخرى لمد المنزل بالكهرباء، لكن هذه المرة من بطاريات السيارات الكهربائية.

وأصبح بالإمكان لأصحاب بعض هذه السيارات توفير مئات الدولارات من فواتير الكهرباء الخاصة بهم عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطاريات سياراتهم لتشغيل منازلهم.

ومع ذلك، لا تدعم جميع السيارات الكهربائية الشحن من المركبة إلى المنزل أو ما يعرف بالشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H.

الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H