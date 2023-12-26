بطاريات السيارات الكهربائية.. مستقبل الطاقة في المنازل
مع تحول العالم من محطات الطاقة الكبرى إلى أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ظهرت طريقة أخرى لمد المنزل بالكهرباء، لكن هذه المرة من بطاريات السيارات الكهربائية.
وأصبح بالإمكان لأصحاب بعض هذه السيارات توفير مئات الدولارات من فواتير الكهرباء الخاصة بهم عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطاريات سياراتهم لتشغيل منازلهم.
ومع ذلك، لا تدعم جميع السيارات الكهربائية الشحن من المركبة إلى المنزل أو ما يعرف بالشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H.
الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H
يستخدم الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H، لنقل الطاقة المخزنة في بطارية السيارة الكهربائية المتوقفة إلى المنزل لاستخدامها كمصدر طاقة احتياطي.
وفي حالة الاستخدام هذه، تكون السيارة الكهربائية مكملة، أو تحل محل بطارية باهظة الثمن للتخزين المنزلي.
ويمكن للبطارية الموجودة في السيارة الكهربائية أن تحافظ على استمرار عمل المنزل أو الشركة الصغيرة لأيام عدة. فبطارية السيارة الكهربائية قادرة في المتوسط على ضخ ما يصل إلى 9.6 كيلووات من الطاقة في منزلك، وهو ما يكفي لتشغيل كل ما تحتاجه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، باستثناء نظام تكييف الهواء.
والمنزل النموذجي يستخدم نحو 1.3 كيلووات في المتوسط كل يوم، في حين أن المنازل الحديثة منخفضة الطاقة تستخدم أقل من ذلك بقليل.
سيارات متوافقة
تحتوي جميع المركبات الكهربائية على بطاريات كبيرة بما يكفي لتشغيل المنزل نظريًّا لأيام عدة. والحيلة هي نقل الطاقة الكهربائية من السيارة، إلى طاقة تيار متردد منزلية مفيدة.
ويمكن لعدد من السيارات بما في ذلك نيسان ليف وسيارات فولكس واجن الكهربائية وسلسلة هيونداي ايونيك القيام بذلك دون أي إضافات، لأنها تحتوي على ميزة الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل V2H، ما يعني أن الطاقة يمكن أن تتدفق داخل وخارج بطارياتها.
وفي كل عام، تصدر المزيد من طرازات السيارات الكهربائية بهذه الإمكانية. حتى أن بعض الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية تقدم حزمًا شاملة تتضمن جميع المكونات المطلوبة، بما في ذلك الألواح الشمسية.
على سبيل المثال، أعلنت شركة فورد أن من يرغب بمد منزله بالطاقة من بطاريات سيارته فورد اف 150 لايتنغ الكهربائية، عليه أن يختار حزمة تشغيل الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل الذي أطلقت عليه اسم Intelligent Backup Power.
تأثير الشحن ثنائي الاتجاه على البطارية
يعد تأثير الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى المنزل على عمر بطارية السيارة الكهربائية مصدر قلق كبير. إذ إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البطارية، بما في ذلك عمرها ودرجة الحرارة وحالة الشحن وتحلل جميع مكوناتها بمرور الوقت. لكن أبحاثًا حديثة أظهرت أن الاستخدام المرتفع للبطارية لا يؤدي إلى تدهورها بشكل كبير.
فوائد الشحن ثنائي الاتجاه
الميزة الأساسية لتقنية الشحن ثنائي الاتجاه V2H هي تجنب الإزعاج الناتج عن انقطاع الكهرباء، سواء استمر ذلك لساعتين أو يومين. وبذلك، ستتمكن من الحفاظ على عمل الأضواء والأجهزة الحيوية وحتى الأجهزة الطبية دون الحاجة إلى الاستثمار في مولد أو بطارية تخزين.
ويمكن للشحن ثنائي الاتجاه أيضًا تقليل تكاليف الطاقة، ما يساعد على تعويض الاستثمار الأولي في السيارة الكهربائية ومعدات تقنية الشحن ثنائي الاتجاه الداعمة.
ويمكن أن يساعد أيضًا في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفض البصمة الكربونية عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويعد الشحن ثنائي الاتجاه جنبًا إلى جنب مع الألواح الشمسية المنزلية أكثر ملاءمة لكوكب الأرض.
كما إنه باستطاعة بطارية السيارة الكهربائية تخزين الطاقة الزائدة التي تنتجها الألواح الشمسية خلال النهار عبر تدفق الطاقة من المنزل إلى السيارة، ليتم استخدام هذه الطاقة مساءً لتشغيل منزلك عبر تدفق الطاقة من السيارة إلى المنزل.
عيوب تقنية الشحن ثنائي الاتجاه
تعد تقنية الشحن الثنائي من السيارة إلى المنزل V2H، من التقنيات الواعدة التي تتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نستخدم بها الطاقة ونديرها. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العيوب في تقنية V2H التي تحتاج إلى معالجة قبل أن يتم اعتمادها على نطاق واسع.
ومن بينها الكلفة المرتفعة للمعدات الكهربائية الإضافية، مثل العداد الذكي أو نظام إدارة الطاقة المنزلية. كما يمكن أن تكون أنظمة V2H معقدة في الإعداد والتشغيل، لأنها تتضمن تفاعل أنظمة طاقة متعددة، بما في ذلك بطارية السيارة الكهربائية، واللوحة الكهربائية للمنزل أو العمل، والشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام بطارية السيارة الكهربائية لتشغيل المنزل أو العمل إلى تقليل نطاق سير السيارة الكهربائية بالشحنة الواحدة للبطارية. كما يمكن أن يؤدي شحن بطارية السيارة الكهربائية وتفريغها بشكل متكرر إلى تسريع تدهور البطارية.
تحديات يواجهها الشحن ثنائي الاتجاه
تتمثل التحديات الأساسية للشحن ثنائي الاتجاه في العدد المحدود من ماركات السيارات الكهربائية ونماذجها التي تدعم هذه التقنية، بالإضافة إلى تكلفة شراء وتركيب مكونات النظام الكهربائي والشحن المرتبطة المطلوبة. إلا أنه مع تزايد انتشار التكنولوجيا، ستصبح هذه التحديات أقل أهمية.