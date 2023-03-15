تلسكوب "ناسا" يلتقط لحظة نادرة لموت نجم ضخم

التقط تلسكوب "ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لحظة نادرة لنجم في كوكبة القوس، يبلغ حجمه 30 ضعف الشمس قبل موته في انفجار هائل.

وأشارت شبكة "سي بي أس" إلى أن الصورة التي تم نشرها الثلاثاء في مؤتمر علمي في مدينة "أوستن" بولاية تكساس أظهرت نجم Wolf-Rayet (وولف رايت) بتفاصيل غير مسبوقة، ويلقي بهالة أرجوانية متلألئة في أثناء إخراج الغاز.

وأظهرت الصورة أنه عندما تحرَّك الغاز بعيدًا بدأ النجم يبرد، وظهرغبار كوني قبل أن يتوهج في ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي أمكن اكتشافه بواسطة ويب.