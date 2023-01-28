"ناسا" تشرف على إنشاء مراصد تضم أقمارا اصطناعية ومجسات نووية

وتضمن أحد المقترحات أيضا تطوير تلسكوب قادر على الكشف عن الكواكب الشبيهة بالأرض، التي تدور حول نجوم تشبه الشمس، على بعد لا يتجاوز 32.6 سنة ضوئية من كوكبنا.

وتدرس "ناسا" حاليا مقترحات حول استخدام المحركات النووية لتطبيقها على تقنيات النقل الفضائي في المستقبل.

ومن المقترحات التي نالت استحسان وكالة "ناسا" مقترح قارب طائر مصمم لاكتشاف قمر كوكب زحل، مع تزويده بمفاعل نووي سريع الانشطار، يسهل عملية الوصول إلى الأقمار الجليدية؛ مثل الأقمار التي تدور في فلك كوكب المشتري.